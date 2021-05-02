  2. فلسطينيات
  3. أخبار

بزعم عملية طعن: إصابة خطيرة لمسنة فلسطينية قرب الخليل

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 08:37

بزعم عملية طعن: إصابة خطيرة لمسنة فلسطينية قرب الخليل
فرق المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، النار على مسنة فلسطينية، تدعى فهيمة الحروب (60 عاما) من بلدة حوسان، وذلك بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مفرق المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، قرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر طبية إسرائيلية، لم يصب أي من المستوطنين أو جنود الاحتلال الذي تواجدوا في المكان، بينما تم إطلاق النار صوب المسنة التي أصيبت بالقسم السفلي من الجسم.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تم نقل المسنة الفلسطينية إلى مستشفى "شعاريه تصديق" بالقدس، لتلقي العلاج، علما أن إصابتها وصفت بالخطيرة.

وأدعت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسنة الفلسطينية تسلحت بسكين وحاولت طعن جنود تواجدوا بنقطة عسكرية بالمكان.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام أنه تم الاشتباه بمسنة فلسطينية بحوزتها سكينا، وكانت بصدد تنفيذ عملية طعن، وقام أحد الجنود في المكان بإطلاق النار صوبها وإصابتها بقدميها.

وقبل 3 أيام، أصيب فلسطيني بجراح خطيرة، إثر إطلاق النار صوبه من قبل شرطة الاحتلال، بادعاء أنه حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "أفرات" في المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".

وزعمت شرطة الاحتلال في بيان، إن "شخصا حاول طعن شرطي وجندي في مفترق غوش عتصيون بآلة حادة كانت بحوزته”.

وقالت إن عنصر الشرطة "رد بإطلاق النار على الفلسطيني".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#غوش عتصيون
#الضفة الغربية
#عملية طعن
#إطلاق نار
#جيش الاحتلال

حوارات

القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة
القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة

2021-05-01

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دعوات لحماية الأقصى من المستوطنين
دعوات لحماية الأقصى من المستوطنين

2021-05-02

القدس في نيسان: شهيد و270 معتقلا دفاعا عن باب العامود والشيخ جراح
القدس في نيسان: شهيد و270 معتقلا دفاعا عن باب العامود والشيخ جراح

2021-05-01

تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين
تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين

2021-05-01

الأكثر قراءة

ميرون: قرية فلسطينيّة مهجرة

ميرون: قرية فلسطينيّة مهجرة

2021-05-01
كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

2021-05-01
اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ

اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية"

2021-05-01
حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2021-05-01
جديدة المكر: الشرطة تقمع تظاهرة ضد مخطط شارع 6 وتعتقل 3 محتجين

جديدة المكر: الشرطة تقمع تظاهرة ضد مخطط شارع 6 وتعتقل 3 محتجين

2021-05-01