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رام الله: مظاهرة حاشدة تتجه نحو مقر الرئاسة للتنديد باغتيال نزار بنات

تاريخ النشر: 03/07/2021 - 19:25

رام الله: مظاهرة حاشدة تتجه نحو مقر الرئاسة للتنديد باغتيال نزار بنات
صورة من مظاهرة اليوم في رام الله (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اتجهت مظاهرة شارك فيها مئات الفلسطينيين في وسط مدينة رام الله المحتلة، عصر اليوم السبت، من دوار المنارة نحو مقر الرئاسة للتنديد باغتيال الناشط والمعارض السياسي، نزار بنات، على يد قوات أمن السلطة الفلسطينية.

وفي محاولة لقطع الطريق على المتظاهرين، كثفت قوات أمن السلطة الفلسطينية من تواجدها على مداخل المدينة وفي شوارعها، وخصوصا عند الطرق المؤدية لمقر الرئاسة.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "ارحل يا عباس" و"يا للعار يا للعار.. السلطة اغتالت نزار"، وشاركت عائلة بنات في المظاهرة التي نُظّمت عند دوار المنارة.

وقال شقيق الشهيد بنات، غسان بنات في كلمة أمام الحشد: "بالقرب من مقاطعة عباس، أحب أن أقول لك، بالنسبة للمخاتير الذين ترسلهم لنا من أجل تسوية وحل القضية باعتبارها عشائرية، أقول لك إن نزار ابن الشعب الفلسطيني، وبناء على ذلك، إذا أردت المضي على طريقة المخاتير، فعليك دفع عطوة لكل الشعب الفلسطيني داخل وخارج الوطن".

صورة من مظاهرة اليوم في رام الله (أ ب أ)

وأضاف غسان بنات: "بخصوص توجه إشتية (رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد إشتية) والزمرة التي تحيط به، الذين يقولون لنا إنهم سيعتبرونه شهيدا وعليه سيخصص له راتبا شهريا.. أنا أعلن أنه ستكون منحة باسم الشهيد نزار بنات، يدرس على نفقتها طالبات وطلاب فلسطين في جامعات الوطن".

وتساءلت والدة نزار بنات في كلمة ألقتها أمام المتظاهرين عن "التفريط بنضال والدها وأخيها وعمها وابنها الذين استشهدوا في سبيل تحقيق الحرية"، وطالبت والدة نزار بمواصلة مسيرة ابنها.

وفي المقابل، انطلقت مسيرة شارك فيها الآلاف من أبناء حركة "فتح"، اليوم السبت، دعما للرئيس محمود عباس.

وقال أمين سر حركة "فتح" إقليم شمال الخليل، هاني جعارة، إن "جماهير الخليل خرجت اليوم لتؤكد دعمها للرئيس محمود عباس رأس الشرعية الفلسطينية، الذي انحاز دوما للقرار الوطني الفلسطيني المستقل، وكان وما زال وفيا للشهداء والأسرى، وقال للعالم حينما كان الأمر يتعلق بالوطن ‘لا‘ لـ‘صفقة القرن‘، ونعم للقدس عاصمتنا الأبدية".

مسيرة "فتح" في الخليل (وفا)

وشدد المشاركون في المسيرة التي دعت لها "فتح"، على "أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتفويت الفرصة على كل المتربصين بقضيتنا ومشروعنا الوطني".

واغتيل بنات، الأسبوع الماضي، بعد ساعات من إلقاء القبض عليه من قبل قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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