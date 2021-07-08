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واشنطن تدين هدم منزل الأسير الشلبي: "لا يجوز تدمير منزل عائلة بأكملها"

تاريخ النشر: 08/07/2021 - 11:47

واشنطن تدين هدم منزل الأسير الشلبي: "لا يجوز تدمير منزل عائلة بأكملها"
قوات الاحتلال أمام المنزل عقب تدميره (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أدانت واشنطن، هدم قوات الاحتلال الإسرائيليّ لمنزل الأسير الفلسطيني، منتصر الشلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في تعقيب مكتوب أصدرته سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل، اليوم الخميس. وهذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها واشنطن، هدم منازل لفلسطينيين، تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات.

المنزل أثناء تفجيره (الأناضول)

وقالت السفارة في تعقيبها: "نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تتجنب جميع الأطراف الإجراءات الأحاديّة الجانب التي تؤدي إلى تفاقم الوضع، بما في ذلك هدم منازل الفلسطينيين كعقاب".

وأضافت السفارة: "كما ذكرنا مرات عديدة، لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها بسبب تصرفات شخص واحد"، على حدّ قولها.

(الأناضول)

وهدمت قوات الاحتلال، منزل الأسير الشلبي، صباح اليوم، واندلعت مواجهات في محيط المنزل بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، استخدمت الأخيرة خلالها الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ونفّذ شلبي الذي يحمل الجنسية الأميركية، عملية إطلاق نار بتاريخ 2 أيار/ مايو الماضي، قُتل خلالها مستوطن وأصيب اثنان بجراح.

واعتقلت قوات الاحتلال، شلبي يوم 6 أيار/ مايو، بعد حملة مداهمة وتفتيش طالت العديد من البلدات الفلسطينية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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