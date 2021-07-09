تعذّر رؤية هلال ذي الحجّة... وعيد الأضحى الثلاثاء

تعذّرت رؤية هلال شهر ذي الحجّة، مساء اليوم، الجمعة، ما يعني أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الثلاثاء المقبل، بحسب ما أعلنت المحكمة العليا السعودية.

وسيكون الوقوف في عرفة يوم الإثنين 19/07.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام العيد إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الحج، الفريضة الأعظم لدى المسلمين، ولكن في ظل أعداد محدودة من داخل السعودية، وفق قرار رسمي سابق، خشية تداعيات تفشي فيروس كورونا، للعام الثاني على التوالي.

وفي 2019، بلغ إجمالي عدد الحجاج مليونين و489 ألفا و406، منهم أكثر من مليون و855 ألفا من الخارج و634 ألفا و379 من داخل السعودية، حسب إحصائية سعودية رسمية.

وتتوقع السلطات السعودية أن يكون عدد الحجاج في حدود "آحاد آلاف" (أقل من 10 آلاف)، ولمن هم أقل من 65 عاما، ولا يعانون من أمراض مزمنة.