  2. فلسطينيات
  3. أخبار

رام الله: أمن السلطة يعتقل شابا بالتزامن مع مسيرة منددة باغتيال بنات

تاريخ النشر: 11/07/2021 - 20:10

رام الله: أمن السلطة يعتقل شابا بالتزامن مع مسيرة منددة باغتيال بنات
لافتة "ارحل يا عباس" مرفوعة برام الله
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، شابا، بالتزامن مع مظاهرة مندّدة باغتيال الناشط والحقوقي نزار بنات، الذي قُتِل إثر تعرّضه لاعتداء من قِبل عناصر أمنية.

وجاء في التفاصيل أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الشاب من أمام دوار المنارة وسط رام الله، حيث تمركز متظاهرون كذلك.

وطالب مشاركون في المظاهرة، برحيل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وإقالة الحكومة الفلسطينية.

كما هتف المشاركون بشعارات منددة باغتيال بنات، وداعية إلى محاسبة قتلة بنات، وبضمنها: "الشعب يريد إسقاط العصابة"، في إشارة للسلطة.

ورفع بعض المشاركين صورا للناشط بنات، فيما كُتِبت شعارات على لافتات أُخرى، من قبيل: "ارحل ارحل يا عباس".

والإثنين الماضي، اعتقلت أجهزة الأمن التابعة للسلطة، 23 متظاهرا على الأقلّ بينهم قياديون وحقوقيون، ونشطاء، وصحافية، أرادوا الاحتجاج في رام الله على اغتيال بنات، غير أن أجهزة السلطة منعتهم من ذلك، كما أنها فرقت بالقوة محتجّين أمام مقر شرطة محافظة رام الله والبيرة في حيّ البالوع، رفضًا للاعتقالات التي نُفِّذت.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية
#رام الله
#نزار بنات
#اغتيال نزار بنات
#مظاهرة
#اعتقال متظاهر

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شكري يلتقي لبيد في بروكسل: "ضرورة إيجاد حلّ للجمود بين فلسطين وإسرائيل"
شكري يلتقي لبيد في بروكسل: "ضرورة إيجاد حلّ للجمود بين فلسطين وإسرائيل"

2021-07-11

اقتحام قسم بمعتقل "ريمون" وتنكيل بالأسرى
اقتحام قسم بمعتقل "ريمون" وتنكيل بالأسرى

2021-07-11

الصحة الفلسطينية: وفاتان و53 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينية: وفاتان و53 إصابة جديدة بكورونا

2021-07-11

الأكثر قراءة

إبطن: مقتل رجل وشقيقته إثر خلاف على أراض

إبطن: مقتل رجل وشقيقته إثر خلاف على أراض

2021-07-10
هل استجاب برشلونة لعدم مواجهة

هل استجاب برشلونة لعدم مواجهة "بيتار القدس"؟

2021-07-10
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان

2021-07-10
هل تنهي الأحكام القضائية ملف قضية

هل تنهي الأحكام القضائية ملف قضية "الفتنة" في الأردن؟

2021-07-10
تحذيرات من دعوات لاقتحام واسع للأقصى

تحذيرات من دعوات لاقتحام واسع للأقصى

2021-07-10