رام الله: أمن السلطة يعتقل شابا بالتزامن مع مسيرة منددة باغتيال بنات

اعتقلت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، شابا، بالتزامن مع مظاهرة مندّدة باغتيال الناشط والحقوقي نزار بنات، الذي قُتِل إثر تعرّضه لاعتداء من قِبل عناصر أمنية.

وجاء في التفاصيل أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الشاب من أمام دوار المنارة وسط رام الله، حيث تمركز متظاهرون كذلك.

وطالب مشاركون في المظاهرة، برحيل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وإقالة الحكومة الفلسطينية.

كما هتف المشاركون بشعارات منددة باغتيال بنات، وداعية إلى محاسبة قتلة بنات، وبضمنها: "الشعب يريد إسقاط العصابة"، في إشارة للسلطة.

ورفع بعض المشاركين صورا للناشط بنات، فيما كُتِبت شعارات على لافتات أُخرى، من قبيل: "ارحل ارحل يا عباس".

والإثنين الماضي، اعتقلت أجهزة الأمن التابعة للسلطة، 23 متظاهرا على الأقلّ بينهم قياديون وحقوقيون، ونشطاء، وصحافية، أرادوا الاحتجاج في رام الله على اغتيال بنات، غير أن أجهزة السلطة منعتهم من ذلك، كما أنها فرقت بالقوة محتجّين أمام مقر شرطة محافظة رام الله والبيرة في حيّ البالوع، رفضًا للاعتقالات التي نُفِّذت.