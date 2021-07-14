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الاحتلال يعتقل 45 من طلبة بيرزيت بعد زيارتهم لعائلة الأسير الشلبي

تاريخ النشر: 14/07/2021 - 20:19

الاحتلال يعتقل 45 من طلبة بيرزيت بعد زيارتهم لعائلة الأسير الشلبي
الطلبة أمام منزل الأسير الشلبي
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 45 من طلبة جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة، بعد زيارتهم لعائلة الأسير منتصر الشلبي.

واحتجزت قوات الاحتلال كذلك "حافلة تقل طلبة من جامعة بيرزيت، على مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، غير أن مصادر أخرى أفادت بأنّ حافلتين كانتا تقلان الطلبة.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال احتجزت الطلبة لدى خروجهم من البلدة، بعد زيارة لعائلة الأسير منتصر شلبي، موضحة أنّ "قوات الاحتلال أجبرت جميع الطلبة على النزول من الحافلة، وقيدت أيديهم، وأجلستهم على الأرض، ودققت في هوياتهم".

قرب المكان الذي اعتُقِل فيه الطلبة

ونقل موقع "ألترا فلسطين" عن رئيس بلدية ترمسعيا، وديع علقم، القول إن جيش الاحتلال أقام حاجزًا "طيارًا (مؤقتا)" عند مدخل ترمسعيا، وهناك "أوقف حافلتين أثناء خروجهما من البلدة، ثم أجبر الجنود ركاب الحافلتين على الترجل، وقام بتقييدهم وتعصيب عيونهم وإجبارهم على الجلوس أرضًا".

وذكر علقم أن جيش الاحتلال يقيم هذا الحاجز من فترة لأخرى عند مدخل البلدة، وليس معلومًا إن كان وجوده اليوم بهدف اعتقال ركاب الحافلتين، أو أنه كان بالصدفة.

وهدمت قوات الاحتلال، منزل الأسير الشلبي، صباح الخميس الماضي، واندلعت مواجهات في محيط المنزل بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، استخدمت الأخيرة خلالها الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ونفّذ شلبي الذي يحمل الجنسية الأميركية، عملية إطلاق نار بتاريخ 2 أيار/ مايو الماضي، قُتل خلالها مستوطن وأصيب اثنان بجراح.

واعتقلت قوات الاحتلال، شلبي يوم 6 أيار/ مايو، بعد حملة مداهمة وتفتيش طالت العديد من البلدات الفلسطينية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الأسير منتصر الشلبي
#طلبة جامعة بيرزيت
#اعتقال بيرزيت
#الضفة الغربية المحتلة
#ترمسعيا

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