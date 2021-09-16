مصرع شاب من الشيخ دنون جرّاء حادث سير

لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما، من بلدة الشيخ دنّون مصرعه، مساء اليوم الخميس، جرّاء حادث سير وقع بالقرب من مفرق الكابري.

وجاء في التفاصيل أنّ ضحية الحادث هو الشاب داوود بدر.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

ووقع الحادث على شارع رقم 89، وبحسب بيان للشرطة، فإنّ الحادث ذاتيّ، ووقع لراكب دراجة نارية.

الشاب بدر، ضحية الحادث

وحاول طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإبقاء على حياة الشاب من خلال إجراء عمليات إنعاش، غير أن محاولاته باءت بالفشل، ليُعلن عن مصرع الشاب.

يذكر أن أحمد صالح شيني (62 عاما) من قرية المغار في منطقة الجليل، شمالي البلاد، كان قد لقي مصرعه في حادث طرق وقع على شارع رقم 90، مساء الإثنين الماضي.