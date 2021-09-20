مصرع 3 أشخاص في حادثي سير في قلقيلية والخليل

لقي 3 أشخاص مصارعهم، في حادثي سير وقعا في محافظتي قلقيلية والخليل، في الضفة الغربية المحتلة، قبيل انتصاف ليل الإثنين.

وشرقي مدينة قلقيلية، لقي شابان مصرعهما، إثر حادث سير وقع بين مركبتين على شارع قلقيلية– نابلس، بالقرب من مدخل قرية "كفر لاقف".

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أن الشابين في العشرينات من عمريهما وهما من مدينة قلقيلية.

وقد تم نقل جثمانيهما إلى مسشفى "درويش" نزال الحكومي في المدينة.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالحادث، ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

في السياق، أفاد الدفاع المدني الفلسطينيّ، بمصرع شخص وإصابة آخريْن، جراء حادث سير بالقرب من الخليل.

وقال في بيان مقتضب: "حالة وفاة وإصابتين وصفتا بالمتوسطة، إثر حادث سير ذاتي على الطريق الواصل بين الظاهرية والسموع جنوب الخليل".