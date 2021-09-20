  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مصرع 3 أشخاص في حادثي سير في قلقيلية والخليل

تاريخ النشر: 21/09/2021 - 00:09

مصرع 3 أشخاص في حادثي سير في قلقيلية والخليل
من مكان الحادث بالقرب من الخليل
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي 3 أشخاص مصارعهم، في حادثي سير وقعا في محافظتي قلقيلية والخليل، في الضفة الغربية المحتلة، قبيل انتصاف ليل الإثنين.

وشرقي مدينة قلقيلية، لقي شابان مصرعهما، إثر حادث سير وقع بين مركبتين على شارع قلقيلية– نابلس، بالقرب من مدخل قرية "كفر لاقف".

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أن الشابين في العشرينات من عمريهما وهما من مدينة قلقيلية.

وقد تم نقل جثمانيهما إلى مسشفى "درويش" نزال الحكومي في المدينة.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالحادث، ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

في السياق، أفاد الدفاع المدني الفلسطينيّ، بمصرع شخص وإصابة آخريْن، جراء حادث سير بالقرب من الخليل.

وقال في بيان مقتضب: "حالة وفاة وإصابتين وصفتا بالمتوسطة، إثر حادث سير ذاتي على الطريق الواصل بين الظاهرية والسموع جنوب الخليل".

بودكاست عرب 48

#حادث سير
#حادث سير
#قلقيلية
#مصرع شابين

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

من هو الشاب الذي استقبل في منزله الأسيرين كممجي وانفيعات؟
من هو الشاب الذي استقبل في منزله الأسيرين كممجي وانفيعات؟

2021-09-20

أسرى "عوفر" يرجؤون إضرابهم: إدارة السجن تطلب مدّة للردّ على مطالبهم
أسرى "عوفر" يرجؤون إضرابهم: إدارة السجن تطلب مدّة للردّ على مطالبهم

2021-09-20

خلال 4 أيّام: سائقان مقدسيّان يتعرّضان لمحاولتي قتل من قِبل مستوطنين
خلال 4 أيّام: سائقان مقدسيّان يتعرّضان لمحاولتي قتل من قِبل مستوطنين

2021-09-20

الأكثر قراءة

اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات في جنين

اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات في جنين

2021-09-19
كممجي وصل إلى جنين بعد ثلاثة أيام من عملية الجلبوع وتعرض وانفيعات لمحاولتي اغتيال

كممجي وصل إلى جنين بعد ثلاثة أيام من عملية الجلبوع وتعرض وانفيعات لمحاولتي اغتيال

2021-09-19
اعتقال كممجي وانفيعات: الاحتلال نفذ عملية

اعتقال كممجي وانفيعات: الاحتلال نفذ عملية "تضليل" بمخيم جنين

2021-09-19
تقرير: اعتقال كممجي وانفيعات لم يشمل عملية

تقرير: اعتقال كممجي وانفيعات لم يشمل عملية "تضليل" في جنين

2021-09-19
تمديد اعتقال أسرى عملية جلبوع لعشرة أيام

تمديد اعتقال أسرى عملية جلبوع لعشرة أيام

2021-09-19