اعتقال 11 عاملا من الضفة ومزاعم بتورط بعضهم بدهس الشرطي في نهريا

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، اعتقال 11 عاملا فلسطينيا من سكان الضفة الغربية المحتلة، بذريعة دخول مناطق الـ48 بشكل غير قانوني والعمل دون تصاريح، وزعمت الشرطة تورط بعض العمال المعتقلين في حادث الدهس الذي وقع في وقت سابق، اليوم، في نهريا وراح ضحيته الشرطي حسام زغير (32 عاما) من قرية يركا.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة الإسرائيلية أنه "تم العثور على 11 من سكان الضفة مكثوا بطريقة غير شرعية ويشتبه في تورط بعضهم في حادث دهس ضابط شرطة ومتطوع في الشرطة الصباح اليوم في نهريا". وذكرت الشرطة أن عملية اعتقال العمال شملت "عمليات مكثف شارك فيها العشرات من ضباط الشرطة وبمساعدة مروحية شرطية".

وأضاف البيان أنه "في الساعات الأخيرة، عملت قوات كبيرة من الشرطة، بما في ذلك شرطة منطقة القدس وضباط قسم المرور وضباط ‘حرس الحدود‘ ، بمساعدة مروحية وحدة الطيران التابعة للشرطة في منطقة الطريق السريع رقم 1 (الواصل بين تل أبيب والقدس) باتجاه القدس بالإضافة إلى طرق أخرى".

وتابع أنه "في أعقاب "الأنشطة العملياتية تم خلاله تنفيذ عمليات تفتيش سيارات راجلة (عبر نصب حواجز) وجوية لتحديد مكان المشتبه بهم حسب المعلومات الواردة". وأعلنت الشرطة أنها "ألقت القبض على 11 شخصا من سكان قرية يطا (جنوب الخليل) بالقرب من مفترق حميد في منطقة حرشية".

وزعمت أنه "يشتبه في تورط بعضهم في حادث السير هذا الصباح في نهريا" في إشارة إلى دهس الشرطي والمتطوع خلال تواجدهما على حاجز جرى نصبه قرب أحد الشواطئ في نهريا؛ ولفتت الشرطة إلى أنها اعتقلت في وقت سابق اليوم، شخصا من مدينة عرابة بمنطقة البطوف للاشتباه بأنه قاد المركبة الضالعة في حادث الدهس.

وذكرت الشرطة أنه "سيتم نقل المشتبه بهم المقبوض عليهم في الساعات القادمة للتحقيق في الوحدة المركزية التابعة لمنطقة الساحلية"، وأشارت إلى أزمة مرورية في شارع رقم 1 خلال عمليات البحث عن المعتقلين، وأضافت أنه "تم فتح الطريق بالكامل أمام حركة المرور".