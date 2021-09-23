مجلس النوّاب الأميركيّ يصادق على تمويل "القبّة الحديدية"

صادق مجلس النواب الأميركيّ، مساء اليوم الخميس، على قانون بقيمة مليار دولار، قدّمته إدارة الرئيس الأميركيّ، جو بايدن بايدن، لتزويد إسرائيل بالصواريخ الاعتراضية، وبطاريات "القبة الحديدية".

وتم تمرير المقترَح بأغلبية كبيرة، إذ أيّده 420 نائبا، فيما عارضه تسعة فقط، في حين امتنع نائبان عن التصويت.

ورحّب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بالمصادقة، وقال: "أولئك الذين يحاولون تحدي هذا الدعم، تلقوا إجابة ناجحة اليوم".

بدوره، عقّب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد على نتيجة التصويت، معتبرا أنه "دليل آخر على أن العمل السياسي الدقيق يمكن أن يأتي بنتائج، وبسرعة حتى".

من جانبه، ذكر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، غلعاد إردان في تغريدة عبر "تويتر"، أنّ "الدعم من الحزبين يبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف وراء إسرائيل في حربها ضد الإرهاب".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت صباح الخميس، أنه ستتم طرح تقديم المساعدة لتمويل ‘القبة الحديدية‘ في مجلس النواب الأميركي اليوم، وذلك بعد شطب هذا البند من قانون الموازنة الأميركية، إثر معارضة أعضاء كونغرس منتمين إلى ما يسمى بالجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي".

ومساء الأربعاء، قدمت رئيسة لجنة التخصيصات في مجلس النواب الأميركي، عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي روزا دي لاورو، اقتراحا لتمويل الصواريخ الاعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" بقيمة مليار دولار.

وقالت دي لاورو إن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن صديقتنا وحليفتنا إسرائيل قوي. تمويل صواريخ الاعتراض المصممة لحماية إسرائيل من الاعتداءات هو واجبنا القانوني والأخلاقي".

وأضافت أن المشروع سيقدم بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري لـ"تجسيد التزام الحزبين في الكونغرس الأميركي بأمن إسرائيل كجزء من شرق أوسط يسوده سلام دائم"، وأكدت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) أن التصويت على تمويل القبة الحديدية سيتم بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

والأربعاء، نجح عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، في إسقاط البند الذي ينص على منح إسرائيل مساعدات بمبلغ مليار دولار لتعزيز مخزون ذخيرة الجيش الإسرائيلي في أعقاب الحرب الأخيرة على قطاع غزة المحاصر، في أيار/ مايو الماضي، بما في ذلك إمداد منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ، بالذخيرة والمعدات اللازمة.

وذكرت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأربعاء كذلك، أن هذه الخطوة قادها عضوي الكونغرس ألكساندريا كورتيز ورشيدة طليب. وأضافت: "الديمقراطيون التقدميون الذين يعرقلون تمويل ‘القبة الحديدية‘ هم من بين أولئك الذين ضغطوا لمنع وصول الأسلحة إلى إسرائيل خلال عملية حارس الأسوار في أيار/ مايو الماضي" في إشارة الى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

وكان وزير الأمن الإسرائيليّ، بيني غانتس، قد تحدث مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، بحسب ما أفادت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيان، مساء اليوم الخميس.

وذكر البيان أن "الجانبين بحثا آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك الحاجة لوقف استمرار تقدُّم إيران نحو الأسلحة النووية، والانسحاب الأميركيّ من أفغانستان".