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إصابة شابة بجراح خطيرة جرّاء حادث سير في يانوح

تاريخ النشر: 24/09/2021 - 20:35

إصابة شابة بجراح خطيرة جرّاء حادث سير في يانوح
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيبت شابة من يانوح- جت، بجراح خطيرة، جرّاء حادث سير، وقع مساء اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل أنّ الشابة التي تبلغ من العمر 26 عاما، أُصيبت في حادث ذاتيّ.

وقالت الشرطة في بيان إنها "تحقق في ملابسات حادث طرق ذاتي لمركبة خصوصية... والذي أسفر عن إصابة سائقة من سكان قرية يانوح- جت بجروح خطيرة".

وقدم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأوليّة لسائقة المركبة التي نُقِلت إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، لاستكمال تلقي العلاج.

ونُقلت الشابة للمشفى وهي "فاقدة للوعي وموصولة بأجهزة التنفس (الاصطناعي)".

وذكت الشرطة أن "خبراء حوادث الطرق باشروا بالتحقيق في ملابسات الحادث".

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#يانوح- جت

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