شهيد ومُصابون برصاص الاحتلال في بيتا

استشهد فلسطينيّ، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلّة، اليوم الجمعة.

جاء ذلك بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب قالت فيه: "استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي في الرأس".

وذكرت أنه "وصل بحالة حرجة جدا إلى مستشفى النجاح من بلدة بيتا"، قبل أن يُعلَن عن استشهاده.

(أ ب أ)

ولاحقا ذكرت الوزارة أن الشهيد هو محمد علي خبيصة (28 عاما). والشهيد من بيتا كذلك، كما أنه متزوج ولديه طفلة.

الشهيد خبيصة

وخلال المواجهات ذاتها مع جيش الاحتلال، أصيب 7 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط،، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية "الهلال الأحمر" في نابلس، أحمد جبريل، اليوم الجمعة، بأن "طواقمه تعاملت مع 28 إصابة، منها 8 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إحداها في الرأس ووصفت بأنها بالغة الخطورة (والتي أسفرت عن الاستشهاد)، و18 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، و2 سقوط وحروق".

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، "عملية الإعدام الوحشي التي ارتكبتها قوات الاحتلال هذا اليوم وأدت الى استشهاد الشاب محمد علي خبيصة، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس".

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، إن "استهداف قوات الاحتلال المسيرات السلمية بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل، لدليل واضح على نيتها قتل المواطنين العزّل".

ودعت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، في الوقت الذي تقوم سلطات الاحتلال بتصعيد جرائمها بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجريمة، مؤكدةً أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الإعدامات الميدانية، أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية، بات يشجّع دولة الاحتلال ومستوطنيها على ارتكاب مثل تلك الجرائم.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاحتلال والاستيطان، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على الالتزام الفوري بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما أُصيب آخرون، اليوم، جراء اعتداء مستوطنين عليهم، جنوبي الضفة الغربية، بالتزامن مع زيارة أجراها سفراء دول أوروبية للمنطقة بهدف الاطلاع على معاناة سكانها.

(أ ب أ)

وفي كفر قدّوم، أصيب 4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع الاحتلال مسيرة الأسبوعين المناهضة للاستيطان.

وذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أنه "فور انطلاق المسيرة اعتدى جنود الاحتلال على المشاركين، ما أدى لإصابة 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق". وأشار إلى أن هذه المسيرة خرجت بهتافات وشعارات منددة للاستيطان.