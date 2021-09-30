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فصائل المقاومة: تغوّل الاحتلال سيستدعي ردودا قاسية من نوعٍ خاصّ

تاريخ النشر: 30/09/2021 - 17:33

فصائل المقاومة: تغوّل الاحتلال سيستدعي ردودا قاسية من نوعٍ خاصّ
عرب ٤٨

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن قيادة الغرفة المشتركة لها "تتابع تطورات الأحداث المتلاحقة على امتداد فلسطين"، مشددةً على أنّ تغوّل الاحتلال الإسرائيليّ "سيستدعي ردودا قاسية من نوعٍ خاصّ".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الغرفة المشتركة للفصائل التي قالت إنها "تتابع تطورات الأحداث المتلاحقة على امتداد فلسطين، ومحاولة قيادة العدو فرض وقائع على الأرض، وتصاعد جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وقتل الأبرياء بدم بارد".

وأضاف البيان: "إننا إذ ننعى جميع شهداء شعبنا على مدار الأيام الأخيرة في القدس والضفة وغزة، فإننا نحذر الاحتلال المجرم بأن الجريمة النكراء الأخيرة المتمثلة في إعدام الشهيد محمد عمار على السياج الفاصل شرقي البريج هي تجاوزٌ لكل الخطوط الحمراء".

وحذّر البيان من "أن تغوّل العدو على أبناء شعبنا الآمنين بهذا الشكل الخطير سيستدعي ردودا قاسية من نوعٍ خاص".

وأضاف: "لتعلم قيادة الاحتلال بأن الغرفة المشتركة تنذِرها بأن استمرار هذه الجرائم سيكون صاعقا لتفجير الأوضاع، الأمر الذي يتحمل العدو مسؤوليته كاملا".

وجاء في البيان كذلك: "نحيي جماهير شعبنا ومجاهدينا الأبطال في الضفة والقدس وغزة الذين يسطرون صفحاتٍ مشرفةً في مقارعة الاحتلال بشتى الوسائل، ونعاهد أبناء شعبنا بأننا سنبقى كما عهدونا سيفا ودرعا لهم، وألا نسمح للاحتلال بالاستفراد بهم أو التغول عليهم دون أن يدفع ثمن اعتداءاته وضريبة احتلاله وعدوانه".

تفاصيل أوفى فور ورودها...

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#فصائل المقاومة الفلسطينية
#قطاع غزة
#إسرائيل
#قيادة الغرفة المشتركة
#الاحتلال الإسرائيليّ

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