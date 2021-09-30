شهيدان برصاص الاحتلال بالقدس وبرقين

استشهد فلسطينيان وأصيب إثنين آخرين بجروح متفاوتة فجر اليوم الخميس، بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحادثين منفصلين، بالقرب من جنين وفي منطقة باب السلسلة بالقرب من المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

في القدس المحتلة، استشهدت الشابة إسراء خزيمية، من قباطية، (30 عاما)، تأثرا بالجروح التي أصيبت بها جراء تعرضها فجر اليوم الخميس، لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس القديمة.

وأصيبت خزيمية بجروح متفاوتة برصاص عناصر شرطة الاحتلا، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في منطقة باب السلسلة بالقرب من المسجد الأقصى.

شهيد باشتباكات مسلحة مع الاحتلال في برقين

في محافظة جنين، استشهد الشاب علاء ناصر شفيق زيود (22عاما) من بلدة السيلة الحارثية خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة برقين فجر اليوم الخميس.

واقتحمت دوريات عسكرية برقين من كافة المداخل، كفيرت واليامون وكفردان، وأغلقوا وسطها، في وقت حاصروا فيه منطقة جبل الخصم الذي كان ساحة لعملية الاحتلال فجر يوم الأحد الماضي والتي أصيب فيها جنديان واستشهد شابين.

وشنت حملة دهم وتفتيش بمشاركة وحدة "اليمام" التي حاصرت عدة منازل واعتقلت شابين من داخلها.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل الأسير الجريح محمد زرعيني في جبل الخصم في برقين في منطقة "المطلة" والذي كان أصيب برصاص الاحتلال واعتقل ومدد أمس توقيفه لمدة أسبوع، وطالبت تلك القوات عبر مكبرات الصوت المتواجدين فيه بالخروج ومغادرته، علما أن المنزل خال من السكان.

وسمع صوت تفجيرات في المنطقة وخاصةً محيط منزل زرعيني الذي تحول لثكنة عسكرية احتل الجنود خلالها عدة منازل ونصبوا الوحدات الخاصة فيها، وسط سماع تبادل لإطلاق النار.

واندلعت مواجهات في البلدة، فيما أطلق مسلحون النار على قوات الاحتلال التي حاصرت المنزل وشرعت بإطلاق الرصاص الحي ما أدى لإصابة شابين آخرين على الأقل نقلا إلى مستشفى ابن سينا.

وخلال انسحاب قوات الاحتلال، هاجم زيود سيارة للوحدات الخاصة في مدخل برقين واشتبك معها من مسافة قريبة فأطلقوا النار عليه وبعد إصابته واصلوا إطلاق النار عليه وهو ممدد وصادروا سلاحه وأعدموه بعدة عيارات أخرى في كافة أنحاء جسده مما أدى لاستشهاده على الفور.

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الشهيد زيود، مشيرةً إلى أنه أحد عناصرها.