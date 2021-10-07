  2. محليات
  3. الحركة الأسيرة 48

الأسير ظافر جبارين ينال حريته

تاريخ النشر: 07/10/2021 - 12:53

الأسير ظافر جبارين ينال حريته
الأسير ظافر جبارين ينال حريته، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

نال الأسير الإداري ظافر فتحي جبارين (44 عاما) من مدينة أم الفحم حريته، اليوم الخميس، بعد أن قضى أربعة أشهر في السجون الإسرائيلية إثر قرار اعتقال إداري أصدره وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس.

وتحرر الأسير جبارين من سجن "كتسيعوت" في صحراء النقب الذي كان يقبع فيه في اعتقاله الإداري، وكان في استقباله عدد من أقاربه وأترابه.

واعتقل الأسير جبارين، يوم 4 حزيران/ يونيو 2021، ووجّهت إليه السلطات الإسرائيلية تهم "التآمر للإخلال بالنظام" وتهما أمنية أخرى تحت بند "مواد سرية". وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوم 8 حزيران/ يونيو 2021، قرارا باعتقال جبارين إداريا لمدة أربعة أشهر، انتهت اليوم.

وجبارين أسير محرر قضى 17 عاما في السجون الإسرائيلية بتهم أمنية، ونال حريته يوم 17 حزيران/ يونيو 2019، قبل اعتقاله إداريا.

وكان قد اعتُقل يوم 18 حزيران/ يونيو 2002، بعد أن اتهمته وأدانته السلطات الإسرائيلية بـ"الانتماء إلى تنظيم فلسطيني محظور، والمشاركة في عمليات مناهضة لإسرائيل".

بودكاست عرب 48

#ظافر جبارين
#أم الفحم
#اعتقالات إدارية
#الحركة الأسيرة

الأسير ظافر جبارين ينال حريته

الأسير ظافر جبارين ينال حريته

الأسير ظافر جبارين ينال حريته

الأسير ظافر جبارين ينال حريته

الأسير ظافر جبارين ينال حريته

الأسير ظافر جبارين ينال حريته

الأسير ظافر جبارين ينال حريته

الأسير ظافر جبارين ينال حريته

حوارات

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر قاسم: تصريح ادعاء ضد مشتبهين بـ"الاعتداء على عناصر شرطة"
كفر قاسم: تصريح ادعاء ضد مشتبهين بـ"الاعتداء على عناصر شرطة"

2021-10-07

افتتاح برنامج تدريبي للسلطات المحلية العربية استعدادا لتغيرات المناخ
افتتاح برنامج تدريبي للسلطات المحلية العربية استعدادا لتغيرات المناخ

2021-10-07

مصرع عامل سقط من علو في الطيبة
مصرع عامل سقط من علو في الطيبة

2021-10-07

الأكثر قراءة

النقب: اعتقال 70 شخصا في حملة شارك فيها 600 شرطي

النقب: اعتقال 70 شخصا في حملة شارك فيها 600 شرطي

2021-10-06
معدّلات البجروت في البلدات العربية: بقعاثا في الصدارة وقرى النقب تتذيّل القائمة

معدّلات البجروت في البلدات العربية: بقعاثا في الصدارة وقرى النقب تتذيّل القائمة

2021-10-06
قرار قضائيّ يتيح للمستوطنين أداء صلوات بالأقصى:

قرار قضائيّ يتيح للمستوطنين أداء صلوات بالأقصى: "دعوة صريحة للحرب الدينيّة"

2021-10-06
بودكاست

بودكاست "أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ" | الحلقة الثانية مع شيرين زعبي

2021-10-06
هل إسرائيل آمنة اقتصاديًا؟

هل إسرائيل آمنة اقتصاديًا؟

2021-10-06