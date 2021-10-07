نال الأسير الإداري ظافر فتحي جبارين (44 عاما) من مدينة أم الفحم حريته، اليوم الخميس، بعد أن قضى أربعة أشهر في السجون الإسرائيلية إثر قرار اعتقال إداري أصدره وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس.

وتحرر الأسير جبارين من سجن "كتسيعوت" في صحراء النقب الذي كان يقبع فيه في اعتقاله الإداري، وكان في استقباله عدد من أقاربه وأترابه.

واعتقل الأسير جبارين، يوم 4 حزيران/ يونيو 2021، ووجّهت إليه السلطات الإسرائيلية تهم "التآمر للإخلال بالنظام" وتهما أمنية أخرى تحت بند "مواد سرية". وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوم 8 حزيران/ يونيو 2021، قرارا باعتقال جبارين إداريا لمدة أربعة أشهر، انتهت اليوم.

الأسير ظافر جبارين ينال حريته

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وجبارين أسير محرر قضى 17 عاما في السجون الإسرائيلية بتهم أمنية، ونال حريته يوم 17 حزيران/ يونيو 2019، قبل اعتقاله إداريا.

وكان قد اعتُقل يوم 18 حزيران/ يونيو 2002، بعد أن اتهمته وأدانته السلطات الإسرائيلية بـ"الانتماء إلى تنظيم فلسطيني محظور، والمشاركة في عمليات مناهضة لإسرائيل".