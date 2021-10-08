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"سانا": إصابة ستّة جنود سوريين جراء هجوم إسرائيلي

تاريخ النشر: 08/10/2021 - 22:44

"سانا": إصابة ستّة جنود سوريين جراء هجوم إسرائيلي
(أرشيف أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أطلق جيش النظام السوري، مساء الجمعة، مضاداته الجوية فوق حمص، ردًا على "أهداف معادية"، وفق وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام السوري، في إشارة إلى هجوم إسرائيلي.

وأدّى الهجوم إلى إصابة ستّة جنود سوريين.

وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام أنّ القصف استهدف مطار الـT4 العسكري، الذي أسبق أن استهدفه الاحتلال الإسرائيلي سابقًا.

ووقع آخر هجوم إسرائيلي على مطار الـ"تيفور" في أيلول/سبتمبر 2020.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري أن الهجمات شُنّت من منطقة التنف على الحدود الأردنية – العراقية – السورية، وأن المضادات "أسقطت معظمها".

وهذا أول هجوم من نوعه في سورية منذ أكثر من شهر. وحينها ذكر الجيش الروسي في بيان رسمي أنّ الدفاعات الجوية السورية أسقطت 21 صاروخًا من أصل 24 أطلقتها الطائرات الإسرائيليّة.

وفي ذلك الحين، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ سلاح الجو قصف مواقع في سورية على دفعتين. الأولى استهدفت "مواقع إيرانية مهمّة في مطار دمشق الدولي، من بينها مخزن يحوي وسائل قتالية إستراتيجيّة"، قبل أن يستهدف "مرّة أخرى، وبشكل استثنائي، بطارية صواريخ SA-5، لنقل رسالة إلى السوريين"، وزعم أنّ البطارية أصيبت "بشكل كبير"، ردًا على سقوط مضاد جوي سوري في البحر قبالة تل أبيب.

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#حمص
#مطار التيفور
#إسرائيل

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