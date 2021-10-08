"سانا": إصابة ستّة جنود سوريين جراء هجوم إسرائيلي

أطلق جيش النظام السوري، مساء الجمعة، مضاداته الجوية فوق حمص، ردًا على "أهداف معادية"، وفق وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام السوري، في إشارة إلى هجوم إسرائيلي.

وأدّى الهجوم إلى إصابة ستّة جنود سوريين.

وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام أنّ القصف استهدف مطار الـT4 العسكري، الذي أسبق أن استهدفه الاحتلال الإسرائيلي سابقًا.

ووقع آخر هجوم إسرائيلي على مطار الـ"تيفور" في أيلول/سبتمبر 2020.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري أن الهجمات شُنّت من منطقة التنف على الحدود الأردنية – العراقية – السورية، وأن المضادات "أسقطت معظمها".

وهذا أول هجوم من نوعه في سورية منذ أكثر من شهر. وحينها ذكر الجيش الروسي في بيان رسمي أنّ الدفاعات الجوية السورية أسقطت 21 صاروخًا من أصل 24 أطلقتها الطائرات الإسرائيليّة.