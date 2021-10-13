  2. محليات
  3. أخبار محلية

زلفة: مصرع غانم جبارين في حادث سير على شارع الشاطئ

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 18:52

زلفة: مصرع غانم جبارين في حادث سير على شارع الشاطئ
من المكان بعيد وقوع الحادث
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي رجل يبلغ من العمر 50 عاما، مصرعه، جرّاء تعرّضه للدهس في شارع 2 (الشاطئ) في مركز إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل أنّ ضحيّة حادث الطرق هو غانم صدقي جبارين من بلدة زلفة، وقد تعرّض للدهس من قِبل شاحنة على المقطع الذي يقع بين تقاطُع "يناي" و"أولغا".

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصاب والتي شملت عمليات إنعاش في محاولة للإبقاء على حياته، غير أنّه تمّ إعلان وفاته، بعد أن باءت المحاولات بالفشل.

وذكر الطاقم الطبيّ، أنّ "الرجل الجريح كان ملقى على الشارع، فاقدًا للوعي ويعاني من إصابة بالغة في الجزء العلوي من جسده".

وتابع: "أجرينا فحوصات طبية وعمليات إنعاش متقدّمة، لكن إصابته كانت قاتِلة، وفي النهاية كان علينا إعلان وفاته".

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، صباح اليوم الأربعاء، أن 286 شخصا بينهم 84 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم الثلاثاء 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

بودكاست عرب 48

#حادث طرق
#حوادث طرق
#مصرع رجل
#دهس
#شارع الشاطئ
#غانم صدقي جبارين
#زلفة

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إعدام الشهيد مصطفى يونس: إغلاق ملف التحقيق مع القتلة
إعدام الشهيد مصطفى يونس: إغلاق ملف التحقيق مع القتلة

2021-10-13

باقة الغربية: إدانة وليد وتد بقتل زوجته سوزان أمام رضيعهما وعرقلة التحقيق
باقة الغربية: إدانة وليد وتد بقتل زوجته سوزان أمام رضيعهما وعرقلة التحقيق

2021-10-13

جديدة المكر: إصابة شخص في جريمة إطلاق نار
جديدة المكر: إصابة شخص في جريمة إطلاق نار

2021-10-13

الأكثر قراءة

اختطاف شابّة من ملجأ للنساء المعنّفات والقبض على شقيقيها

اختطاف شابّة من ملجأ للنساء المعنّفات والقبض على شقيقيها

2021-10-12
بؤرة استيطانيّة في المدينة...

بؤرة استيطانيّة في المدينة... "حتّى لا يتكرّر ما يحدث في حيّ الشيخ جراح بشفاعمرو"

2021-10-12
الصحة الإسرائيلية تحذر من انتشار سلالة جديدة من متحور دلتا

الصحة الإسرائيلية تحذر من انتشار سلالة جديدة من متحور دلتا

2021-10-12
التحقيقات مع العارضة: حفر نفق الجلبوع... أعادني إلى الحياة

التحقيقات مع العارضة: حفر نفق الجلبوع... أعادني إلى الحياة

2021-10-12
اعتقالات إدارية:

اعتقالات إدارية: "خطوة خطيرة وتجاوز لنظام عسكري"

2021-10-12