زلفة: مصرع غانم جبارين في حادث سير على شارع الشاطئ

لقي رجل يبلغ من العمر 50 عاما، مصرعه، جرّاء تعرّضه للدهس في شارع 2 (الشاطئ) في مركز إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل أنّ ضحيّة حادث الطرق هو غانم صدقي جبارين من بلدة زلفة، وقد تعرّض للدهس من قِبل شاحنة على المقطع الذي يقع بين تقاطُع "يناي" و"أولغا".

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصاب والتي شملت عمليات إنعاش في محاولة للإبقاء على حياته، غير أنّه تمّ إعلان وفاته، بعد أن باءت المحاولات بالفشل.

وذكر الطاقم الطبيّ، أنّ "الرجل الجريح كان ملقى على الشارع، فاقدًا للوعي ويعاني من إصابة بالغة في الجزء العلوي من جسده".

وتابع: "أجرينا فحوصات طبية وعمليات إنعاش متقدّمة، لكن إصابته كانت قاتِلة، وفي النهاية كان علينا إعلان وفاته".

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، صباح اليوم الأربعاء، أن 286 شخصا بينهم 84 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم الثلاثاء 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.