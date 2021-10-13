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250 من أسرى "الجهاد الإسلاميّ" يشرعون بإضراب عن الطعام

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 19:46

250 من أسرى "الجهاد الإسلاميّ" يشرعون بإضراب عن الطعام
عرب ٤٨

شرع 250 أسيرًا من "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء، بالإضراب عن الطعام، وبدعم من كافة الفصائل الفلسطينية.

جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محذّرة خلاله من المخاطر المتصاعدة على مصير سبعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.

وذكر البيان أن "نحو 250 أسيرًا من حركة الجهاد الإسلامي شرعوا بالإضراب عن الطعام في مختلف السجون اليوم وبدعم من كافة الفصائل، رفضًا للإجراءات التنكيلية التي ضاعفتها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، بعد السادس من أيلول/ سبتمبر المنصرم، خاصّة بحقّ أسرى الجهاد، مستهدفة البنية التنظيمية لهم عبر توزيعهم وعزل مجموعة منهم، ونقل عدد من قياداتهم إلى التحقيق".

وحذرت المؤسسات من "المخاطر المتصاعدة على مصير سبعة أسرى إداريين يواصلون الإضراب عن الطعام، منهم من تجاوز إضرابه الثلاثة شهور".

وخلال المؤتمر أوضح وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد القادر الخطيب، جملة الإجراءات التي تصاعدت بحقّ الأسرى مؤخرًا، وتبعيات الهجمة العنيفة التي استهدفت الأسرى.

كما أكد الخطيب على "أهمية تنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع لإسناد الأسرى وتشكيل حاضنة لدعمهم"، لافتا إلى أن "شريحة الأسرى مقدسة ولا يمكن المساس بها ولها رمزية مختلفة لدى الشعب الفلسطيني".

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