رهط: إصابة خطيرة لشاب طعنا في شجار

أصيب شاب، يبلغ 23 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة وغير مستقرة إثر تعرضه للطعن في شجار نشب بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 17:24 حول مصاب من حادثة عنف جرى نقله إلى عيادة محلية في رهط، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة، بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين وصفت حالتهم بالطفيفة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة والشجار، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، ويشهد المجتمع العربي استفحالا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة العنف والجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.