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طعن طالب في مدرسة بطرعان

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 14:36

طعن طالب في مدرسة بطرعان
جانب من تظاهرة ضد العنف بطرعان (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب طالب، يبلغ من العمر 15 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة طعن في بلدة طرعان، اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن المصاب تعرض للطعن على يد ملثمين في إحدى المدارس بطرعان.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا متوسطة في القسم العلوي من جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال الناصرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة واعتقلت قاصرين، يبلغان 17 عاما من العمر، بشبهة الضلوع فيها.

هذا، وتشهد البلدات العربية استفحالا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة الظاهرة المستفحلة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

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#طرعان
#طعن
#العنف والجريمة

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