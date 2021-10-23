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مصرع شاب في حادث طرق قرب شقيب السلام

تاريخ النشر: 23/10/2021 - 22:00

مصرع شاب في حادث طرق قرب شقيب السلام
من مكان الحادث (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي الشاب يونس عطية العثامين (25 عاما) من قرية خشم زنة مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث طرق على شارع 25 قرب بلدة شقيب السلام في النقب، جنوبي البلاد، مساء السبت.

الفقيد يونس العثامين

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 20:28 حول حادث طرق بين 3 مركبات على شارع 25 قرب شقيب السلام، وأقر الطاقم الطبي وفاة شاب في المكان وقدم العلاجات الأولية لثلاثة مصابين بينهم شاب (20 عاما) بحالة متوسطة وآخران بحالة طفيفة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وهذه الضحية الثانية في حوادث الطرق بالنقب خلال ساعات، بعدما لقي الشاب مراد مصلح أبو عاذرة (26 عاما) من شقيب السلام مصرعه في حادث انقلاب سيارة عن جسر في شارع 301 قرب ترابين الصانع.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 297 شخصا بينهم 87 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر.

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#حوادث الطرق
#النقب
#شقيب السلام

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