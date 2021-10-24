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عرض أسرى عملية الجلبوع على محكمة الناصرة والزبيدي يلتمس ضد ظروف اعتقاله

تاريخ النشر: 24/10/2021 - 11:46

عرض أسرى عملية الجلبوع على محكمة الناصرة والزبيدي يلتمس ضد ظروف اعتقاله
الأسير يعقوب قادري في المحكمة (أرشيفية - عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

عرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسرى عملية الفرار من سجن الجلبوع على محكمة الصلح في الناصرة، لقراءة لائحة الاتهام الموجهة ضدهم وضد أسرى آخرين متهمين بمساعدتهم وإخفاء معلومات حول مخطط "الهروب الكبير" من الأسر.

في المقابل، قدم محامي الدفاع عن الأسير زكريا الزبيدي، التماسًا للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد ظروف اعتقاله، مطالبًا بإخراجه من العزل الانفرادي، كما اشتكى من عدم وجود غطاء ووسادة في زنزانته إلى جانب حرمانه من خدمات المقصف (الكانتينا) والزيارات العائلية واستخدام الأدوات الكهربائية.

الأسير زكريا الزبيدي في محكمة الناصرة (أ.ب)

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن محامي الزبيدي شدد في الالتماس على أن سلوك موكله عند إعادة اعتقاله "لم تشوبه شائبة"، وأنه لم يبادر إلى عملية الهروب بل انضم فقط للأسرى الآخرين، لافتًا إلى أن العقوبات التي تفرضها مصلحة سجون الاحتلال بحقه تنبع من شعور السجانين بالإحباط من فشلهم في إحباط عملية الجلبوع.

وأشارت "كان 11" إلى مشادة بين الأسيرين الزبيدي ويعقوب قادري من جهة، وعناصر وحدة "نحشون" المكلفة بالحراسة من جهة أخرى، وذلك بعد أن صدرت تعليمات بمنع ظهور الأسرى أمام عدسات وسائل الإعلام.

أسرى مضربين يواجهون خطر الموت

وفي سياق متصل، قال "نادي الأسير" الفلسطيني، اليوم، إن 6 أسرى يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري "وصلوا مرحلة الخطر الشديد"، وسط مخاوف من تعرضهم للوفاة. وأوضح النادي، في بيان، أن سلطات الاحتلال ترفض الإفراج عن المضربين الستة وإنهاء اعتقالهم الإداري.

والأسرى الستة هم كايد الفسفوس المضرب منذ 102 أيام، ومقداد القواسمة المضرب منذ 95 يوما، وعلاء الأعرج المضرب منذ 78 يوما، وهشام أبو هواش المضرب منذ 69 يوما، وشادي أبو عكر المضرب منذ 61 يوما، وعيّاد الهريميّ المضرب منذ 32 يوما.

وقال النادي إن الأسرى الستة "يواجهون خطرا مضاعفا مع مرور كل ساعة؛ فجميعهم وصلوا إلى مرحلة الخطر الشديد، وهناك احتمالية بفقدان أحدهم". واتهم سلطات الاحتلال بـ"تعمد إلحاق الأذى بالمضربين، عبر تعنتها ورفضها تحقيق مطالبهم".

وأضاف النادي إن الأسيرين "الفسفوس والقواسمة يقبعان في مشافي الاحتلال، بوضع صحيّ بالغ الخطورة، وقد وصلا لمرحلة حرجة جدا". بينما يقبع كل من الأعرج وأبو هواش وأبو عكر في عيادة سجن الرملة بوضع صحي خطير يتفاقم مع مرور الوقت"، وفق المصدر ذاته.

وتبقي سلطات الاحتلال على المضرب عياد الهريمي في زنازين سجن "عوفر".

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#الهروب الكبير
#عملية الجلبوع
#زكريا الزبيدي
#عملة الهروب من الجلبوع

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