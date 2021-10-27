حمدوك يلتقي بعثة أمميّة: أي تراجع عن المسار الديمقراطي هو تهديد لاستقرار السودان

التقت بعثة الأمم المتحدة، والتي تشمل سفراء من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي، بالرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك في مقر إقامته، والذي أكّد أن "أي تراجع عن المسار الديمقراطي هو تهديد للاستقرار والأمن والتنمية" في البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت في وقت سابق الأربعاء، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى إطلاق سراح حمدوك "بشكل كامل"، إذ "لا يزال تحت نوع ما من الإقامة الجبرية"، و"لا يملك حرية الحركة".

وقالت البعثة الأممية بالسودان في تغريدة عبر "تويتر"، إن فولكر وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي التقوا حمدوك في مقر إقامته في العاصمة بالخرطوم.

وأوضحت أنه "سرّهم (أعضاء البعثة) أنّه (حمدوك) بصحة جيدة. نستمر ّ بالدعوة إلى استعادة كامل حريته".

فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر مقرب من حمدوك، القول، إنه "أكد الالتزام بأهداف الثورة والانتقال المدني الديمقراطي في السودان".

وقال حمدوك وفق الوكالة إن "أي تراجع عن المسار الديمقراطي هو تهديد للاستقرار والأمن والتنمية في السودان".

وفجر الإثنين، اعتقل الجيش قيادات حزبية ووزراء وحمدوك وزوجته اللذين أطلق سراحهما الثلاثاء، وأعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق الأربعاء، إن "فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام في السودان، التقى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، حيث يقيم حاليا في مكان يحيط به الحرس".

وأضاف: "أولا وقبل كل شيء نريد أن نري إطلاق سراح كامل لحمدوك.. هو لا يزال تحت نوع ما من الإقامة الجبرية، ولم يطلق سراحه بشكل كامل". وأوضح أن "حمدوك لا يملك حرية الحركة، وهو ينبغي أن يتمتع بها".

وأفاد دوجاريك بأن بيرتس التقى أيضا الأربعاء، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، حيث تم نقل الرسالة نفسها التي كررها الأمين العام، أنطونيو غويتريش، وهي ضرورة عكس المسار الحالي، والعودة إلى العملية الدستورية في السودان.

كرّ وفرّ بين المحتجين والأمن ودعوات لـ"مليونية 30 أكتوبر"

وفي سياق ذي صلة، شهدت شوارع الخرطوم، الأربعاء، أعمال كر وفر بين المتظاهرين وقوات الجيش والشرطة السودانية.

وظهرت دعوات من نشطاء سودانيين وتجمعات مهنية ونقابية في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الخروج بـ"مليونية" يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، رفضا لما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري".

وخرج عشرات السودانيين في تظاهرات متفرقة بأنحاء الخرطوم، خلال اليوم، رفضا لقرارات البرهان التي اعتبروها "انقلابا عسكريا".

كما شهدت شوارع العاصمة عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الجيش و"الدعم السريع" والشرطة.

وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بأنه بينما كانت قوات الجيش والشرطة تعمل على إزالة المتاريس لإعادة فتح الطرقات الرئيسية، كان المحتجون يعيدوا إغلاقها بعد رحيل العناصر الأمنية.

كما أحرق المتظاهرون الإطارات في مناطق متفرقة من الخرطوم، خلال ساعات النهار، قبل أن ينسحبوا مع دخول الليل، حسب الشهود.

وعلى الصعيد ذاته، نشر "تجمع المهنيين السودانيين" عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورا لتظاهرات قال إنها "ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري".

وظهر في الصور منشورات ورقية تدعو السودانيين لـ"الخروج في مليونية 30 أكتوبر الرافضة للانقلاب العسكري".

كما تداولت حسابات نشطاء سودانيين مقاطع فيديو لمتظاهرين في الخرطوم، يوجهوا دعوات للمشاركين في الاحتجاجات للخروج في "مليونية 30 أكتوبر".

وفي السياق ذاته، جدد بيان مشترك لمنظمات مهنية في السودان، الدعوات لمواصلة الاحتجاجات والعصيان المدني رفضا لخطوات البرهان.

ووقع على البيان 20 منظمة مهنية من أبرزها التحالف الديمقراطي للمحامين، ولجنة أطباء السودان المركزية، ونقابة أطباء السودان الشرعية، ولجنة المعلمين، وتجمع المهندسين السودانيين.

وجاء فيه: "شعبنا العظيم نؤكد لكم أن خروجكم المهيب والعظيم بعد الإعلان الذي أقدم عليه الانقلابيين كان ملهما وبات أثره واضحا، وأن العصيان والإضراب العام كان ناجحا بنسب تفوق توقع الجلاد وحاشيته".

وأضاف: "نحن الموقعون أدناه نتعهد أمامكم بمواصلة الالتحام معكم في التتريس والمظاهرات الليلية داخل الأحياء ومواصلة عصياننا وإضرابنا العام والتجهيز لموكب الثلاثين من أكتوبر والذي ستنشر مساراته لاحقا".

وحاول البرهان تبرير قراراته بالقول، الإثنين، إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا".

ورفضا لما أقدم عليه الجيش، قرر الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، تعليق مشاركة السودان في أنشطه، وجمد البنك الدولي مساعداته للبلاد، ودعت دول ومنظمات إقليمية ودولية إلى ضرورة استكمال عملية الانتقال الديمقراطي.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

ولليوم الثالث على التوالي، شهدت العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، مظاهرات مناهضة لما يعتبره المحتجون "انقلابا عسكريا".