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مصرع شاب و7 إصابات جرّاء حادث سير قرب القدس

تاريخ النشر: 27/10/2021 - 18:38

مصرع شاب و7 إصابات جرّاء حادث سير قرب القدس
ضحية الحادث، الشاب عفانة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي شاب مصرعه وأُصيب 7 آخرون، جرّاء حادث سير وقع بالقرب من القدس، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل أنّ ضحية الحادث هو الشاب محمد رضوان عفانة من بلدة أبو ديس شرقي القدس.

وعُلم أن الحادث وقع جرّاء تصادم شمل 3 مركبات في طريق وادي النار الذي يربط شماليّ الضفة الغربية بجنوبها.

ووفق مصادر طبية، فقد تسبب الحادث بإصابة ثمانية أشخاص، بينهم حالة حرجة، وتم نقلهم إلى المشافي، حيث أُعلن عن وفاة الشاب عفانة.

ووصفت جراح اثنين بالخطيرة، فيما وصفت حالات الآخرين ما بين متوسطة وطفيفة.

وفي وقت سابق اليوم، لقي شاب مصرعه في حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية بالقرب من مستشفى "المطّلع" في مدينة القدس.

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#أبو ديس
#القدس

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