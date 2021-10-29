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كفر كنا: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 29/10/2021 - 18:36

كفر كنا: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار
من مكان الجريمة (تصوير شاهد عيان)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 32 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر كنا، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 17:57 حول مصاب في كفر كنا، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي "بادا- بوريا" (مستشفى بوريا) قرب طبرية لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، ويشهد المجتمع العربي استفحالا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

بودكاست عرب 48

#كفر كنا
#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#تقاعس الشرطة

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