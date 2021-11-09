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إطلاق نار كثيف في محيط جامعة القدس

تاريخ النشر: 09/11/2021 - 22:46

إطلاق نار كثيف في محيط جامعة القدس
عرب ٤٨

شهد محيط جامعة القدس في أبو ديس، إطلاق نار كثيف في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

يأتي ذلك فيما تعايش "فلتانا أمنيا" مؤخرا، بحسب ما أوضحت الجامعة في بيان أصدرته السبت الماضي، عقب إقدام "مجموعة من المقنعين" على "تكسير (تحطيم) وإطلاق النار على عدد من السيارات التي تعود ملكيتها لعاملين وطلبة وضيوف للجامعة".

وقالت الجامعة حينها إنها "تستنكر... بأشد العبارات الاعتداء الذي وقع على مداخلها... إضافة إلى حالة الذعر الذي تسبب به هذا المشهد من الفلتان الأمني الذي لم يعتده أي مجتمع جامعي ولم تعتده المنطقة التي لطالما تميزت بترابطها وتكاملها مع الجامعة".

كما طالبت "بالإيعاز لجهات الاختصاص كافة، على رأسها الحكومة (الفلسطينية) ووزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية، لوضع حد لهذا التطاول والانتهاك الذي تتعرض له المؤسسة الوطنية الأكبر في العاصمة القدس، كما وتناشد محافظة القدس وكافة القوى والفعاليات الرسمية والشعبية في القدس عامة وفي المجتمع المحلي خاصة، إنهاء هذه الحالة، وإعادة الأمان للمجتمع الجامعي والمحلي".

تفاصيل أوفى فور ورودها...

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#جامعة القدس
#جامعة أبو ديس
#إطلاق نار
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