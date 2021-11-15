إصابة خطيرة لعامل فلسطيني في مستوطنة موديعين عيليت

أصيب عامل فلسطيني، يبلغ 58 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة خلال عمله في مستوطنة "موديعين عيليت"، صباح اليوم الإثنين.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن العامل سقط من علو في مدرسة بمستوطنة موديعين عيليت، خلال عمله، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له وجرى نقله بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "تل هشومير".

وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث إلى جانب ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).

وفي سياق متصل، تبين من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 58 ضحية، بينهم 32 في فرع البناء.

يُشار إلى أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات العمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة الغربية وأراضي 48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات والنقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.