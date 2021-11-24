3 إصابات إحداها خطيرة باعتداء مستوطنين على مركبات فلسطينيين

أصيب 3 فلسطينيين بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة إثر اعتداء مستوطنين على مركبات المواطنين بالقرب من بلدة المغيّر، شمال شرق رام الله.

وجاء في التفاصيل أن مستوطنين اعتدوا على مركبة مواطن من نابلس برشقها بالحجارة، ما أسفر عن انقلابها وإصابته بجروح خطيرة؛ كما أصيب طفله بجروح وصفت بالمتوسطة وكلاهما أحيلا إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأوردت مصادر محلية أن مواطنا آخر من قرية دوما جنوب نابلس، أصيب بجروح طفيفة إثر تعرض مركبته للرشق بالحجارة.

يذكر أن المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال اعتدوا يوم أمس على المزارعين قرب المنطقة المذكورة، حيث قاموا بخلع شتلات للزيتون وهدم سلاسل حجرية.

وشهدت الطرقات الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة، عربدة لمجموعات من المستوطنين التي قامت بقطع الطرقات ورشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة وتعريض حياتهم للخطر.

وصعد المستوطنون من الاعتداءات على الفلسطينيين، عقب الاشتباك المسلح عند باب السلسلة في القدس القديمة، حيث استشهد فادي أبو شخيدم الذي قتل مستوطن وأصاب أربعة من عناصر شرطة الاحتلال.

وشنت مجموعات من المستوطنين، في الأيام الأخيرة، سلسلة من الهجمات والاعتداءات التي استهدفت المواطنين وممتلكاتهم في قرى وشوارع عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين وتحطيم عشرات المركبات.

ووثّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، التابع للأمم المتحدة منذ بداية العام الجاري 427 حادث اعتداء يتعلق بالمستوطنين بالضفة بما فيها القدس، بينها 312 حادثا أدى إلى وقوع أضرار بالممتلكات، و115 حادثا أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين.

هذا، وأشارت بيانات إسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.