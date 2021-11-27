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إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب حيفا

تاريخ النشر: 27/11/2021 - 16:15

إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب حيفا
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية على شارع 672 بالقرب من مدينة حيفا، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 14:49 حول حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية على شارع 672 من مفرق دامون باتجاه الشمال، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى الكرمل في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#حوادث الطرق
#دراجة نارية
#حيفا

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