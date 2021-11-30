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العثور على جمجمة إنسان قرب بئر السبع

تاريخ النشر: 30/11/2021 - 13:32

العثور على جمجمة إنسان قرب بئر السبع
من المكان قرب بئر السبع، اليوم (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

عُثر على جمجمة إنسان في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة بئر السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا للشرطة في بئر السبع فإنها تلقت بلاغا، صباح اليوم، بالعثور على جمجمة إنسان في المنطقة المحاذية لتعليم الرماية سابقا غرب المدينة.

واستُدعي محققون من قسم التشخيص الجنائي إلى المنطقة بمساعدة كلاب أثر، وقاموا بأعمال تمشيط وبحث في المنطقة، وجرى نقل الجمجمة إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير، وذلك للتعرف على هوية صاحب الجمجمة.

هذا، وأعلنت الشرطة عن فتح ملف للتحقيق من أجل معرفة هوية صاحب الجمجمة.

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#النقب
#بئر السبع
#جمجمة

العثور على جمجمة إنسان قرب بئر السبع

العثور على جمجمة إنسان قرب بئر السبع

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