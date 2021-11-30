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تقرير: الانتهاء من صياغة نحو 80% من مسودة اتفاق في محادثات فيينا

تاريخ النشر: 30/11/2021 - 17:50

تقرير: الانتهاء من صياغة نحو 80% من مسودة اتفاق في محادثات فيينا
من الجلسة الافتتاحية للجولة السابعة من مفاوضات فيينا (تصوير: الوفد الإيراني)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أكد دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء حتى الآن من صياغة 70-80% من نص مسودة اتفاق مع إيران في محادثات فيينا النووية.

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن هناك استعجالا في المحادثات مع إيران، وتابع "لكننا لا نريد فرض مواعيد نهائية مصطنعة".

وأوضح المصدر أن ما تم الاتفاق عليه مع إيران ليس نهائيا ويمكن أن يتغير.

وكشف دبلوماسيون أوروبيون بارزون، أن القوى الأوروبية ما زالت تنتظر تأكيدًا من أنها ستكمل من حيث توقفت الجولة السادسة من المحادثات النووية مع إيران في حزيران/ يونيو الماضي.

وقال عدد من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين، خلال إفادة للصحافيين، إنهم يتوقعون الآن بدء العمل مع إيران بعد استئناف المحادثات أمس الاثنين، وإنه تم حتى الآن الانتهاء من صياغة 70 إلى 80% من نص اتفاق في المحادثات.

وذكر الدبلوماسيون أن "هناك ضرورة ملحة للتوصل إلى نتائج"، لكنهم لا يريدون "فرض مواعيد نهائية مصطنعة".

وبدأت، أمس الإثنين، الجولة السابعة لمفاوضات فيينا، التي وصفها المبعوث الروسي، ميخائيل أوليانوف، بأنها كانت "ناجحة جدًا".

وقال أوليانوف، في تغريدة عبر "تويتر"، إن المشاركين في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اتفقوا على "اتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة" خلال الجولة السابعة، من دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.

وكانت إيران قد أعلنت أن مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي "تركز على رفع العقوبات"، مؤكدة أنها "لن تقبل بأقل من ذلك وأكثر مما ورد في الاتفاق النووي حول التعهدات النووية".

ووفقا للتقارير الواردة، فإن الجانب الإيراني أصرّ على أهمية بدء لجنة العقوبات عملها في المفاوضات قبل اللجان الأخرى.

ويجتمع الوفد الإيراني مع بقية وفود أعضاء الاتفاق النووي (الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق، برئاسة المنسق الأوروبي، ونائب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد، إنريكي مورا، فيقوم الأعضاء الخمسة بدور الوسيط بين طهران وواشنطن لتقريب وجهات النظر، والتوصل إلى حلّ.

وانطلقت هذه المفاوضات خلال إبريل/نيسان الماضي، وعقدت 6 جولات منها، لكنها توقفت في 20 يونيو/حزيران الماضي، بطلب من إيران، بحجة عملية انتقال السلطة التنفيذية في البلاد من الرئيس حسن روحاني إلى الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي.

بودكاست عرب 48

#مباحثات فيينا
#مسودة اتفاق

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