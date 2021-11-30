تقرير: الانتهاء من صياغة نحو 80% من مسودة اتفاق في محادثات فيينا

أكد دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء حتى الآن من صياغة 70-80% من نص مسودة اتفاق مع إيران في محادثات فيينا النووية.

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن هناك استعجالا في المحادثات مع إيران، وتابع "لكننا لا نريد فرض مواعيد نهائية مصطنعة".

وأوضح المصدر أن ما تم الاتفاق عليه مع إيران ليس نهائيا ويمكن أن يتغير.

وكشف دبلوماسيون أوروبيون بارزون، أن القوى الأوروبية ما زالت تنتظر تأكيدًا من أنها ستكمل من حيث توقفت الجولة السادسة من المحادثات النووية مع إيران في حزيران/ يونيو الماضي.

The plenary of #Iran and P4+1 chief negotiators gets underway in Vienna. Ali Bagheri is leading Iranian delegation in the meeting. This is the first plenary session of the Joint Commission of the #JCPOA under president Raisi administration. pic.twitter.com/tjeBsl5bGB — Abas Aslani (@AbasAslani) November 29, 2021

وقال عدد من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين، خلال إفادة للصحافيين، إنهم يتوقعون الآن بدء العمل مع إيران بعد استئناف المحادثات أمس الاثنين، وإنه تم حتى الآن الانتهاء من صياغة 70 إلى 80% من نص اتفاق في المحادثات.

وذكر الدبلوماسيون أن "هناك ضرورة ملحة للتوصل إلى نتائج"، لكنهم لا يريدون "فرض مواعيد نهائية مصطنعة".

وبدأت، أمس الإثنين، الجولة السابعة لمفاوضات فيينا، التي وصفها المبعوث الروسي، ميخائيل أوليانوف، بأنها كانت "ناجحة جدًا".

وقال أوليانوف، في تغريدة عبر "تويتر"، إن المشاركين في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اتفقوا على "اتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة" خلال الجولة السابعة، من دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.

The meeting of the Joint Commission on #JCPOA is over. The participants agreed on further immediate steps during the seventh round of negotiations which started quite successfully. pic.twitter.com/qZyqpaiqFw — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) November 29, 2021

وكانت إيران قد أعلنت أن مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي "تركز على رفع العقوبات"، مؤكدة أنها "لن تقبل بأقل من ذلك وأكثر مما ورد في الاتفاق النووي حول التعهدات النووية".

ووفقا للتقارير الواردة، فإن الجانب الإيراني أصرّ على أهمية بدء لجنة العقوبات عملها في المفاوضات قبل اللجان الأخرى.

ويجتمع الوفد الإيراني مع بقية وفود أعضاء الاتفاق النووي (الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق، برئاسة المنسق الأوروبي، ونائب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد، إنريكي مورا، فيقوم الأعضاء الخمسة بدور الوسيط بين طهران وواشنطن لتقريب وجهات النظر، والتوصل إلى حلّ.

وانطلقت هذه المفاوضات خلال إبريل/نيسان الماضي، وعقدت 6 جولات منها، لكنها توقفت في 20 يونيو/حزيران الماضي، بطلب من إيران، بحجة عملية انتقال السلطة التنفيذية في البلاد من الرئيس حسن روحاني إلى الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي.