النقب: مصرع رجل من شقيب السلام بانقلاب سيارة

لقي سعيد الحمامدة، في الخمسينيات من العمر، من بلدة شقيب السلام بمنطقة النقب مصرعه في حادث انقلاب سيارة تجارية على شارع رقم 40 بالقرب من مفرق "أوهاليم"، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، انقلبت سيارة تجارية كانت تنقل الأعلاف للمواشي، الساعة 14:35، ما أسفر عن مصرع سائقها على الفور.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه بعد أن تلقى المركز بلاغا حول الحادث، توجه طاقم طبي إلى المكان فوجد شخصا ملقى على الأرض خارج السيارة، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاته بعد فشل كافة المحاولات وعمليات الإنعاش لإنقاذ حياته. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن حادث انقلاب جرار وقع في مدينة عرابة البطوف أسفر عن مصرع أمين قاسم بدارنة (47 عاما)، بعد ظهر اليوم الجمعة.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 331 شخصا بينهم 99 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم أمس الخميس.