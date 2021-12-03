  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: مصرع رجل من شقيب السلام بانقلاب سيارة

تاريخ النشر: 03/12/2021 - 16:47

النقب: مصرع رجل من شقيب السلام بانقلاب سيارة
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي سعيد الحمامدة، في الخمسينيات من العمر، من بلدة شقيب السلام بمنطقة النقب مصرعه في حادث انقلاب سيارة تجارية على شارع رقم 40 بالقرب من مفرق "أوهاليم"، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، انقلبت سيارة تجارية كانت تنقل الأعلاف للمواشي، الساعة 14:35، ما أسفر عن مصرع سائقها على الفور.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه بعد أن تلقى المركز بلاغا حول الحادث، توجه طاقم طبي إلى المكان فوجد شخصا ملقى على الأرض خارج السيارة، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاته بعد فشل كافة المحاولات وعمليات الإنعاش لإنقاذ حياته. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن حادث انقلاب جرار وقع في مدينة عرابة البطوف أسفر عن مصرع أمين قاسم بدارنة (47 عاما)، بعد ظهر اليوم الجمعة.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 331 شخصا بينهم 99 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم أمس الخميس.

بودكاست عرب 48

#النقب
#حوادث الطرق
#سيارات

حوارات

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أم الفحم تشيّع جثمان ضحية جريمة القتل
أم الفحم تشيّع جثمان ضحية جريمة القتل

2021-12-03

مصرع أمين بدارنة بانقلاب جرار في عرابة البطوف
مصرع أمين بدارنة بانقلاب جرار في عرابة البطوف

2021-12-03

المتابعة: إغلاق استاد الدوحة خطوة انتقامية سياسية ضد الجماهير العربية واتحاد أبناء سخنين
المتابعة: إغلاق استاد الدوحة خطوة انتقامية سياسية ضد الجماهير العربية واتحاد أبناء سخنين

2021-12-03

الأكثر قراءة

أم الفحم: حرق 4 منازل وتوتر شديد إثر جريمة قتل شاب

أم الفحم: حرق 4 منازل وتوتر شديد إثر جريمة قتل شاب

2021-12-02
101 قتيل في المجتمع العربي بينهم 9 من أم الفحم منذ مطلع العام

101 قتيل في المجتمع العربي بينهم 9 من أم الفحم منذ مطلع العام

2021-12-02
إغلاق ملعب الدوحة حتى إشعار آخر

إغلاق ملعب الدوحة حتى إشعار آخر

2021-12-02
تقرير: الموساد جنّد علماء نوويين لتفجير في منشأة نطنز الإيرانية

تقرير: الموساد جنّد علماء نوويين لتفجير في منشأة نطنز الإيرانية

2021-12-02
الأرشيف الفلسطيني في قبضة إسرائيل

الأرشيف الفلسطيني في قبضة إسرائيل

2021-12-02