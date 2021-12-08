مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح ويهتفون "الموت للعرب"

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم، الأربعاء، حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، هاتفين "الموت للعرب"، ضمن مسيرة تحريضية على المقدسيين دعت إليها جمعيات يمينية متطرفة.

وكانت جمعيات استيطانية ومعادية للعرب قد أطلقت دعوات للوصول في مسيرة إلى البؤرة الاستيطانية "شمعوت هتصديق" بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة؛ بزعم "دعم" المستوطنين في الحي المقدسي.

وجاء في نص الدعوة التي وجهتها المنظمات الصهيوبية الدينية المتطرفة والجمعيات الاستيطانية في القدس، مطالبة لشرطة الاحتلال في القدس بـ" إعادة الأمن إلى المنطقة"، و"تعزيز شعور السكان (المستوطنون) بالأمن".

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنون، الذين اقتحموا الحي بحماية عناصر شرطة الاحتلال، وسط هتافات معادية للعرب تطالب بطردهم من الحي. وبعد مسيرة استفزازية دامت أكثر من 40 دقيقة، خرج المستوطنون من الحي، دون وقوع مواجهات.

في المقابل، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب وقنابل الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، على أهالي الشيخ جراح، بعيد المسيرة، إثر محاولة تصديهم لعشرات المستوطنين الذين اقتحموا الحي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا").

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينية، أن طواقمها "تعاملت مع 4 إصابات بغاز الفلفل في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، من جراء اعتداء قوات الاحتلال على مجموعة من الشبان"

وقبل انطلاق المسيرة الاستفزازية، أغلقت شرطة الاحتلال في القدس، حيّ الشيخ جراح، وأخرجت المتضامنين من الخيمة التضامنية، ولم تبقِ سوى سكان الحيّ المهددين بالتهجير لصالح مستوطنين.

وأفاد شهود بأن "شرطة الاحتلال الإسرائيلي دققت في هويات المتواجدين داخل الخيمة التضامنية في حيّ الشيخ جراح، وأخرجت من هم ليسوا من سكان الحيّ".

وأضاف الشهود أن "قوات الاحتلال تمركزت عند مداخل حي الشيخ جراح، ونصبت حواجز بالسواتر الحديدية عندها".

ويأتي ذلك في أعقاب اعتقال قوات الاحتلال الفتاة نفوز جاد عارف حماد (15 عاما)، من عائلة حماد المهددة بالتهجير في حي الشيخ جراح، بزعم طعن مستوطنة وإصابتها بجروح طفيفة.

وبشكل منتظم، يتعرض أهالي الشيخ جراح لاعتداءات ينفذها مستوطنون يسكنون في منازل بالحيّ صودرت من عائلات فلسطينية خلال السنوات الماضية.

وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت عائلات فلسطينية في الحيّ رفضها عرض "تسوية" قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إخلاء منازلهم لصالح مستوطنين.

وقالت المحكمة آنذاك إنه في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على التسوية، فإنها ستتخذ قرارا بشأن التماسات العائلات ضد طردها من منازلها، دون تحديد موعد.

ومنذ عام 1956، تقيم العائلات الفلسطينية في منازلها بحيّ الشيخ جراح بموجب اتفاق حينها مع كل من الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).