البيرة: استشهاد الشاب محمد عباس برصاص الاحتلال

استشهد الشاب محمد عيسى عباس (26 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال حي "سطح مرحبا" في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة كان يستقلها الشباب عباس من مخيم الأمعري، لدى وجوده في منطقة "سطح مرحبا".

ولفتت المصادر إلى أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في الظهر، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث وصفت إصابته بـ"الخطرة".

الشهيد محمد عيسى عباس (26 عامًا) من مخيم الأمعري

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب عباس. موضحة أنه "وصل مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة ومصابًا برصاصة في ظهره".

وأفادت بأن "الأطباء حاولوا إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثرًا بإصابته الحرجة".

وادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن قواتها المتواجدة قرب مستوطنة "بساغوت" تعرضت لعملية إطلاق نار، لم تسفر عن إصابة أي من جنود الاحتلال، فيما أشارت التقارير الإسرائيلي أن المقاومين المنفذين "انسحبوا من المكان".

وأكد شهود عيان أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، داهمت مدينة البيرة، وأطلقت النار على مركبة فلسطينية، ما أدى لإصابة الشاب عباس بالرصاص الحي.

وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات بين عشرات المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، استخدم الأخير خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.