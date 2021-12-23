موت سريري لرضيع من كفر ياسيف

تُوفي رضيع من كفر ياسيف فيما اعتبر أنه موت سريري، اليوم الخميس.

وأكد مركز حيان الطبي في القرية لـ"عرب 48" أنه نقل الرضيع بسيارة العلاج المكثف إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، وأقر الأطباء وفاته لاحقا.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي للجليل أنه "وصل إلى المركز الطبي للجليل رضيع، يبلغ 3 أشهر، من كفر ياسيف للعلاج بعد أن عثر عليه داخل منزله دون نبض وتنفس، وأجرى طاقم إسعاف مركز 'حيان' عمليات إنعاش للرضيع إلى أن وصل المركز الطبي، وبعد محاولات إنقاذ حياته تمّ إقرار وفاة الرضيع".

ووفقا لأطباء فإن "الموت السريري هو حالة الانعدام الفجائي لدوران الدم في الأوعية الدموية والتنفس والوعي. في أحيان قليلة يمكن بواسطة إنعاش القلب والرئتين إحياء شخص ميت سريريا. نقطة مهمة هنا وهي إذا لم يتم التدخل بسرعة في الإنعاش فإن الشخص سيدخل حالة الموت البيولوجي. طبيا هناك حالتان فقط للموت وهما الموت السريري والموت البيولوجي ويسمى أيضا بالموت الدماغي. الموت السريري هو المصطلح الطبي لوقف الدورة الدموية والتنفس، ما يلزم لاستمرار الحياة. وهو يحدث عندما يتوقف القلب عن الخفقان بإيقاع منتظم، وهي حالة تسمى السكتة القلبية".