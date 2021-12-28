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محمود عباس يبحث مع غانتس "قضايا أمنية واقتصادية"

تاريخ النشر: 28/12/2021 - 23:25

محمود عباس يبحث مع غانتس "قضايا أمنية واقتصادية"
الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الثلاثاء، بوزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، "قضايا أمنية واقتصادية وإنسانية"، وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الاجتماع عقد في منزل الأخير في "روش هعاين".

وكتب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، على "تويتر" أن الاجتماع "تناول أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدوليه".

وأضاف أن الجانبين بحثا "الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، كما تناول الاجتماع العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية". دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الاجتماع عقد بالتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت. وقالت إن الاجتماع تم في أجواء "ودية وحميمة وتبادل خلالها الجانبان الهديا".

في المقابل، ذكرت وزارة الأمن الإسرائيلي، في بيان، أن غانتس بحث مع عباس "مختلف القضايا الأمنية والمدنية الراهنة".

وأضاف أن غانتس أبلغ عباس "أنه عازم على مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة (بين الجانبين) في المجالين الاقتصادي والمدني، كما تم الاتفاق عليه في اجتماعهما السابق" الذي عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، في آب/ أغسطس الماضي.

وشدد غانتس، بحسب البيان، "على المصلحة المشتركة في تعزيز التنسيق الأمني ​​والحفاظ على الاستقرار الأمني ​​ومنع الإرهاب والعنف"، على حد تعبير وزارة الأمن الإسرائيلية.

وعُلم أن الاجتماع استمر مدة ساعتين ونصف الساعة، بمشاركة الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، رسلان عليان.

وفي التفاصيل، جاء أن الاجتماع انقسم على فترتين، حيث عقدت الأولى في منتدى واسع بمشاركة عليان والشيه وفرج، في حين شهدت الفترة الثانية اجتماعا ثنائيا بين عباس وغانتس.

ويأتي اجتماع عباس - غانتس في أعقاب عقد اجتماع فلسطيني - أردني - مصري، شارك فيه حسين الشيخ، مع وزيري الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، بحث "جهود الإدارة الأمريكية الهادفة إلى إنجاح بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والالتزام بالاتفاقيات الموقعة".

وشارك في الاجتماع الثلاثي رئيس المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية، ماجد فرج، بالإضافة إلى رئيسَي مخابرات مصر والأردن، عباس كامل وأحمد حسني. جاء في بيان مشترك صدر عن مصر والأردن والسلطة الفلسطينية أن جرى خلال الاجتماع "دراسة عدد من المقترحات المستهدفة كسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الراهن"، دون تفاصيل أكثر.

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#محمود عباس
#بيني غانتس
#السلطة الفلسطينية
#وزير الأمن الإسرائيلي

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