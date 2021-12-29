المحكمة ترفض طلب النيابة لهدم 41 مبنى في قلنسوة

رفضت محكمة الصلح في مدينة نتانيا، طلب النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بهدم 41 مبنى بادعاء عدم الترخيص في مدينة قلنسوة.

وتخطط السلطات الإسرائيلية لمد خط كهرباء للضغط العالي من فوق هذه المنازل.

وادعت السلطات أن عدم مد خط الكهرباء سيؤثر بشكل كبير على قوة تزويد التيار الكهربائي في البلاد.

ومن جهتهم، أكد أصحاب المنازل المهددة بالهدم أنه لم تقترح السلطات أي خطة بديلة مثل تمرير خط الكهرباء تحت الأرض كما جرى في تل أبيب.

وأشاروا إلى أن السلطات تميّز ضدهم ضمن سياسة الإجحاف التي تنتهجها ضد المواطنين العرب في البلاد.

هذا، ومما يذكر أن السلطات لم تكتف بهدم المنازل في قلنسوة خلال الأعوام الأخيرة، إذ أن نحو 550 منزلا دون ترخيص بينها 80 في دائرة الهدم ويخطط خط الكهرباء بهدم عشرات المنازل وتشريد نحو 40 عائلة.