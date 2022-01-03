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كفر كنا: اعتقال 32 مشتبها بأعمال عنف وإطلاق نار

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 10:50

كفر كنا: اعتقال 32 مشتبها بأعمال عنف وإطلاق نار
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

داهمت قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها قرية كفر كنا، مساء أمس الأحد، واعتقلت 32 شخصا للاشتباه بضلوعهم في أعمال عنف وإطلاق نار على خلفية شجار بين عائلتين.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "بعد عدد من الأحداث العنيفة التي وقعت في كفر كنا في إطار صراع بين عائلتين، داهم مئات من أفراد الشرطة من جميع أنحاء لواء الشمال، بما في ذلك قوات من وحدة 'يسام' وعناصر وحدة 'حرس الحدود' ' القرية وألقت القبض على 32 مشتبها بضلوعهم في أعمال عنف وحوادث إطلاق نار".

وأضافت أنه "خلال النشاط، تم ضبط مسدّسين من نوع 'إف إن' وأمشاط ذخيرة 'M-16' ومسدّس من نوع 'إيرسوفت'. قوات الشرطة بقيت في المكان للحفاظ على النظام العام، ومنع وقوع مزيد من الحوادث بين العائلات".

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#العنف والجريمة
#شرطة

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