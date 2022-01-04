إصابة شاب بالرصاص الحيّ خلال مواجهات مع الاحتلال جنوبيّ الخليل

أصيب شاب بالرصاص الحيّ، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت عند مدخل مخيم الفوار، جنوبيّ الخليل، كما أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز، خلال مواجهات اندلعت على المدخل الجنوبي لبلدة دورا.

وتعرّض الشاب لإصابة بالرصاص الحيّ في فخذه، نُقِل على إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة الخليل، ووُصفت إصابته بالمستقرة.

واندلعت المواجهات عقب إغلاق قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على الشارع الواصل بين بلدة دورا ومخيم الفوار.

عناصر جيش الاحتلال جنوبي الخليل ("الأناضول")

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الجنوبي لبلدة دورا جنوبي الخليل، عقب مسيرة نُظّمت تضامنا مع الأسير هشام أبو هواش، المُضرب عن الطعام منذ 141 يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وقال مسعفون ميدانيون، إنهم قدموا العلاج ميدانيا، لعشرات المصابين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.