بيرزيت تعلن التعليم عن بعد الأربعاء بسبب "الإغلاق القسريّ للجامعة"

أعلنت جامعة بيرزيت، مساء اليوم الثلاثاء، أن التعليم سيكون عن بُعد غدا الأربعاء، وذلك إثر "إغلاق قسريّ" لحرم الجامعة، نفّذته اُطُر طلابية في وقت سابق اليوم.

جاء ذلك في بيان أوردته الجامعة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك"، وقالت فيه إنّ القرار جاء "استنادا لمداولات مجلس الجامعة بخصوص العملية التعليمية وتخفيفا للضرر الناجم عن الإغلاق على مصالح الطلبة بسبب الإغلاق القسري للجامعة".

وأضافت الجامعة في بيانها، أنه "تقرر اللجوء للتعليم عن بُعد غدا الأربعاء... على أن يُعاد تقييم الوضع تبعا للمستجدات".

وأشارت إلى أنه "لن يتم تعويض المحاضرات التي سيتمّ تفويتها".

وذكرت الجامعة أنه "تقرّر تأجيل الامتحانات الوجاهية والمساقات العملية التي تتطلب التواجد داخل الجامعة لموعد يُحدَّد لاحقا".

وفي وقت سابق اليوم، أغلقت أطر طلابية في الجامعة، الحرم الجامعي، احتجاجًا على قرار تحويل اثنين من كوادر الحركة الطلابية إلى لجنة النظام.

ونقل موقع "ألترا فلسطين" عن منسّق القطب الطلابي"الجبهة"، محمد فقها، قوله إنّ "الحركة الطلابية لجأت لقرار إغلاق الحرم الجامعي بعد اتخاذ عدة خطوات سابقة، لم تفض إلى حل مع إدارة الجامعة"، لافتا إلى أنّ "إدارة جامعة بيرزيت كانت قد حولت ثلاثة طلبة من كوادر ’القطب’ و’الكتلة الإسلامية’، إلى لجنة نظام خاصة، لكنها تراجعت عن ذلك، وأبقت على اثنين منهم، وأمام لجنة النظام العامة في الجامعة وليس لجنة خاصة بهم".

وذكر فقها أن "الجامعة تنوي محاسبتهم على تكسير وتخريب ممتلكات، ولكن الحقيقة أن سبب إحالتهم إلى لجنة النظام هو العروض العسكرية التي نظمت يومي 13 و14 كانون الأول، ديسمبر الماضي في ذكرى انطلاقة الجبهة وحماس على التوالي، وفق قوله".

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