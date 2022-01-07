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مصرع فتى بحادث سير ذاتيّ في نابلس

تاريخ النشر: 07/01/2022 - 15:41

مصرع فتى بحادث سير ذاتيّ في نابلس
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي فتى يبلغ من العمر 17 عاما مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث سير ذاتي بمدينة نابلس، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات.

وأفادت مصادر محلية بأن الفتى لقي مصرعه، بعد انقلاب سيارته من الشارع الجديد المُمتدّ من مدرسة "سعد صايل"، أعلى شارع عصيرة في نابلس، وارتطامها بإحدى البنايات السكنية في المكان.

ويأتي مصرع الفتة اليوم، بعد أن لقي 8 فتيان، مصارعهم، وأُصيب آخرون، جرّاء حادث سير وقع بالقرب من قرية فصايل في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، مساء أمس الخميس.

والضحايا جميعهم من بلدة عقربة قرب نابلس، وقال رئيس بلديتها إن أعمارهم تتراوح بين 14 و17 عامًا. وهم: جاسر زاهر بني جامع، ومحمد حمزة بني جامع، وحمادة حكمت بني جابر، وزيد معتصم بني منيه، وبراء زكريا بني منيه، وحمادة حسام علي بني جامع، ومعتز إبراهيم دلة، ويزيد برهان بني جامع.

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#حادث سير
#نابلس
#مصرع فتى
#حادث طرق
#الضفة الغربية

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