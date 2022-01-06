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قتلى وجرحى في حادث طرق قرب فصايل في الأغوار

تاريخ النشر: 06/01/2022 - 15:35

قتلى وجرحى في حادث طرق قرب فصايل في الأغوار
من مكان الحادث بعيد وقوعه
عرب ٤٨

لقي 7 عمّال فلسطينيين، مصارعهم، وأُصيب آخرون، جرّاء حادث سير وقع بالقرب من قرية فصايل في منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى مكان وقوع الحادث، بإصابة 11 شخصا، تأكدت وفاة 7 منهم، فيما أُصيب آخر بجراح حرجة، بالإضافة إلى اثنين تعرّضا لإصابتين خطيرتين.

وجاء في التفاصيل أن الحادث قد وقع بين شاحنة، ومركبة تقلّ عمالا فلسطينيين على شارع رقم 90 في المنطقة.

ووصلت إلى المكان طواقم طبيّة، عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم للمشافي، كما تمّت الاستعانة بمروحية لنقل الجرحى.

من مكان وقوع الحادث

وأُغلِق الشارع أمام حركة المرور في الاتجاهين.

تفاصيل أوفى تباعا...

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#فصايل
#الأغوار
#غور الأردن

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