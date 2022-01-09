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جامعة بيرزيت: تعطيل التعليم الإثنين والثلاثاء

تاريخ النشر: 09/01/2022 - 18:46

جامعة بيرزيت: تعطيل التعليم الإثنين والثلاثاء
داخل الحرم الجامعيّ ببيرزيت (الصورة توضيحيّة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت جامعة بيرزيت، مساء اليوم الأحد، تعطيل التعليم في الجامعة وعن بُعد كذلك، غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء.

يأتي ذلك على خلفيّة خلاف بين الجامعة وكتل طلّابية، بشأن إحالة طلاب من "الكتلة الإسلامية" و"القطب الطلابي" إلى لجنة نظام، أواخر العام الماضي. وكانت الجامعة قد شكلت لجنة نظام للبتّ بشأن الطلاب الثلاثة "بسبب مخالفات محتملة نتج عنها إلحاق أضرار بمرافق وموظفين في الجامعة"، إلا أن الطلبة المذكورين، رفضوا الامتثال للجنة النظام، بأنهم يرون أن القرار صدر على خلفية أنشطة وطنية قاموا بها، وهو ما نفته الجامعة.

وجاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته الجامعة، اليوم، أنه "لن يكون هناك تعليم وجاهي أو إلكتروني غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء 10 و11 كانون الثاني (يناير) 2022".

وأوضحت الجامعة أن ذلك يأتي "في ضوء استمرار الجهود المختلفة لإنهاء إغلاق بعض الطلبة لبوابات الجامعة أمام أساتذتهم وزملائهم الطلبة، وحفاظا على النظام والسلامة العامة في الجامعة، ونظرا للحاجة للتحضير لاستئناف التعليم الوجاهي والعملي".

وقالت إنّ ذلك "يأتي ذلك لمنح الفرصة لتكثيف الجهود لحل المشكلة، بما فيه تمكين لجنة النظام من استكمال عملها، والعمل على استئناف التعليم الوجاهي يوم الأربعاء القادم، سعيا لإنهاء الفصل الحالي في أقرب فرصة".

وكانت الجامعة، قد أكّدت الأربعاء الماضي أن الدوام التعليميّ، ليوم الخميس، سيكون عن بعد، مشيرة إلى "استمرار الإغلاق القسري للجامعة من قبل ممثلي بعض الكتل الطلابية"، فيما أعلنت كتل طلابية تعليق الدوام الوجاهيّ والإلكترونيّ بدءًا من الخميس، حتى إشعار آخر.

وذكرت الكتل الطلابية في بيان سابق، أن رفض الامتثال أمام لجنة النظام "ليس من باب العلوّ، بل رفضا لتحويل الموضوع الوطني إلى موضوع تقني"، مشيرة إلى أنها سترسل رسالة للَّجنة "تحمل تظلمنا أمام الادعاءات المغلوطة بحقنا".

وقالت الكتل الطلابية في مؤتمر صحافيّ، مساء الأربعاء الماضي، إن تعليق الدوام يشمل المحاضرات والامتحانات والمشاريع، وذكرت أن حرم الجامعة مفتوح لطلبتها، "حتى ترى إدارة الجامعة حجم تضامن الطلاب مع زملائهم"، على حدّ قولها.

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