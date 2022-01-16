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جسر الزرقاء: مقتل الشاب محمد عمّاش في جريمة طعن

تاريخ النشر: 16/01/2022 - 23:59

جسر الزرقاء: مقتل الشاب محمد عمّاش في جريمة طعن
من موقع الجريمة في جسر الزرقاء (تصوير: الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قتل الشاب محمد عمّاش (34 عاما) من بلدة جسر الزرقاء، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها من جراء تعرضه للطعن، مساء الأحد.

وحاولت الطواقم الطبية إنعاش المصاب خلال عملها على نقله إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة، ليتم الإعلان لاحقا عن وفاته متأثرا بحالته الصحية الحرجة.

ولم تعرف بعد خلفية الجريمة. فيما عُلم أن الضحية متزوج وأب لثلاثة أطفال.

وذكرت الطواقم الطبية، في بيان، أنها "تلقت بلاغا في الساعة 21:36، حول إصابة رجل من حادث عنيف في جسر الزرقاء".

وأضافت أن الطواقم أنها قدمت "الرعاية الطبية وأحالت شخصا يبلغ من العمر 30 عامًا وهو في حالة حرجة إلى مستشفى ‘هيلل يافي‘ إثر إصابته بجروح اخترقت جسده". وأفادت بأن "عمليات الإنعاش تواصلت" خلال عملية نقل المصاب إلى المستشفى، حيث فشلت محاولات الإبقاء على حياته.

وقالت الشرطة إنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به. وأوضحت، في بيان، أن المصاب "وُجد مطعونا خارج شقته في القرية".

إطلاق نار في تل السبع

وفي وقت سابق، الأحد، أصيب شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه لإطلاق نار في حي رقم 1 في بلدة تل السبع بمنطقة النقب.

وقامت طواقم الإسعاف بنقل المصاب إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، لتلقي العلاج اللازم.

جريمة القتل الخامسة منذ مطلع العام

وارتفع عدد القتلى في البلدات العربية منذ بداية العام 2022 الجاري إلى خمسة، من جراء العنف والجريمة، كان آخرهم ضحية الطعن في جسر الزرقاء، عمّاس، والشاب محمد ريفي، من مدينة يافا، ضحية جريمة القتل الذي عثر على جثته وهي محروقة في متنزه بتل أبيب، الخميس الماضي.

وفي سياق متصل، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل في المجتمع العربي ازدادت بشكل مقلق للغاية، غالبيتها اقتُرفت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين، والآلات الحادة، والدهس، وغيرها.

بودكاست عرب 48

#جريمة طعن
#جريمة إطلاق نار
#جسر الزرقاء

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