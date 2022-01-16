هدم محل تجاري في أبو سنان

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، محلا تجاريا على شارع 70 بمحاذاة أبو سنان تعود ملكيته لمواطن من البلدة، صباح اليوم الأحد.

وذكرت مصادر محلية لـ"عرب 48" أن عملية الهدم اقترفت دون أي سابق إنذار، في الوقت الذي لم يتم فيه إخطار المجلس المحلي بذلك.



وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجرافات هدمت جدرانا في محيط المحل، ثم أقدمت على هدم المحل التجاري، ما أثار غضب واستنكار المواطنين في أبو سنان.

إلى ذلك، دعا المجلس المحلي في أبو سنان إلى جلسة طارئة في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم على خلفية عملية الهدم.



وقال رئيس مجلس محلي أبو سنان، فوزي مشلب، إن "عملية الهدم مؤسفة ونحن ضد هذه الممارسات في أبو سنان وباقي البلدات الأخرى ويجب ألا تكون خصوصا في بلدتنا".

وأضاف أننا "سنعقد جلسة مجلس اليوم في أعقاب عملية الهدم، على أن يتم خلالها اتخاذ قرارات مهمة من أجل منع أي عملية هدم في المستقبل".