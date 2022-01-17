28 إصابة في برقة وبيتا جرّاء اعتداء الاحتلال ومستوطنيه

أُصيب 28 شخصا في برقة وبيتا قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة، جرّاء اعتداء الاحتلال الإسرائيليّ ومستوطنيه على الأهالي في البلدتين، مساء اليوم الإثنين.

جاء ذلك بحسب ما أفادت جمعية "الهلا الأحمر" في بيانين منفصلين، أصدرتهما مساء اليوم.

وقالت الجمعية إن طواقمها "تعاملت مع 20 إصابة في برقة حتى اللحظة، صنفت كالتالي: 17 إصابة بالغاز، وإصابة واحدة بالمطاط،وإصابتين بحروق".

خلال مواجهات ببرقة ("أ ب أ")

وفي بيان ثانٍ، أفادت الجمعية بأن طواقمها "قدمت الخدمات الإسعافية لعائلة مكونة من 8 أشخاص، جراء الاختناق بالغاز في بلدة بيتا، بسبب هجوم المستوطنين عليها وإلقاء قنابل الغاز على المنزل".

وتتعرض بُرقة وبيتا لاعتداءات مستمرة من قِبل المستوطنين وجيش الاحتلال، ما يؤدي إلى نشوب مواجهات مع السكان.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد شاب، جراء إطلاق النار عليه من قبل مستوطن وجنود الاحتلال الإسرائيلي، بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن عند مفرق بيت فجار (غوش عتصيون) قضاء بيت لحم.

وأمس الأحد، شن مستوطنون هجمات على منازل المواطنين في قريتين شمالي الضفة الغربية المحتلة.