3 إصابات خطيرة في حادث طرق بالنقب

أصيب 3 شبان بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق على شارع 40 قرب بلدة شقيب السلام في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 15:22 حول حادث طرق على شارع 40 في مفرق ’أوهليم’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لثلاثة مصابين بحالة خطيرة، بينهم شاب (20 عاما) عانى جروحا في منطقة الرأس وآخر (22 عاما) عانى جروحا في منطقة الرأس والحوض، فيما عانى الأخير (21 عاما) من جروح في القسم السفلي من جسده".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.