وفاة المخرج السوري بسام الملا

توفي، اليوم السبت، المخرج السوري، بسام الملا، الذي ارتبط اسمه بمسلسل البيئة الشامية الأكثر شهرة "باب الحارة"، عن عمر ناهز 66 عاما، في مدينة زحلة اللبنانية.

ونعت نقابة الفنانين في سورية، المخرج السوري الذي يعتبر من أبرز مخرجي أعمال الدراما السورية ولا سيما الشامية منها.

وقالت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين، تماضر غانم، إن الملا توفي في مدينة زحلة بمنطقة البقاع شرق لبنان، "ويجري العمل على نقل جثمانه وتجهيز جنازته في دمشق".

وأضافت "توفي بشكل طبيعي، وكان يُعاني من مرض السكري".

والملا من مواليد 13 شباط/ فبراير 1956، وينحدر من عائلة فنية، فهو ابن الفنان الراحل أدهم الملا، وشقيقاه المخرجان مؤمن وبشار.

واشتُهر الملا بإخراج مسلسلات البيئة الشامية، أبرزها مسلسل باب الحارة في أجزائه الخمسة الأولى بين عامي 2006 و2010، ثم تولى الإشراف العام على المسلسل في أجزاء لاحقة.

وحقق "باب الحارة" الذي تدور أحداثه في إحدى حارات دمشق إبان الانتداب الفرنسي قبل نحو قرن من الزمن، نجاحا عربيًا كاسحًا خصوصا في أجزائه الأولى، حتى استحال مرجعا في أعمال البيئة الشامية.

كما يطلق زملاء الملا عليه لقب "أستاذ مخرجي دراما البيئة الشامية" بعد تحقيقه نجاحًا جماهيريًا واسعًا لمسلسلات قديمة، مثل أيام شامية، والخوالي، وليالي الصالحية.

وبدأ الملا مسيرته مساعد مخرج في مسلسل "تجارب عائلية"، ثم مخرجا منفذا في "حصاد السنين"، ليكون مسلسله الأول إخراجا "الخشخاش"، ثم تلته أعمال مثل: "كان يا ما كان" و"العبابيد"، وكان عمله الأخير "سوق الحرير" العام الماضي.

وشكّلت وفاته صدمة لزملائه وأصدقائه في الوسط الفني، لا سيما أنه لم يكن يُعاني سوى من عوارض روتينية لمرض السكري.