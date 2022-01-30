  2. محليات
  3. أخبار محلية

جسر الزرقاء: تصريح مدع ضد قاصر بقتل محمد عماش

تاريخ النشر: 30/01/2022 - 15:05

جسر الزرقاء: تصريح مدع ضد قاصر بقتل محمد عماش
من مكان الجريمة في جسر الزرقاء (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة اليوم، الأحد، تصريح مدع ضد قاصر (16.5 عاما) من جسر الزرقاء على خلفية ضلوعه في جريمة قتل الشاب محمد خميس عماش (34 عاما) في البلدة.

الضحية محمد خميس عماش

ومددت المحكمة اعتقال القاصر لغاية يوم 2 شباط/فبراير المقبل، ومن المزمع أن تقدم لائحة اتهام ضده خلال الأيام القادمة.

ويستدل من ملف التحقيق، أن "الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات جريمة طعن شاب (34 عاما) من جسر الزرقاء يوم 16 كانون الثاني/يناير الجاري، أسفرت عن مقتل الضحية متأثرا بجروحه الخطيرة في المستشفى، ولاحقا اعتقلت قاصرا من سكان البلدة على خلفية ضلوعه في الجريمة".

وحسب الاشتباه، فإن القاصر أقدم على طعن الضحية بعدما قام الأخير بالتنبه له على خلفية إلحاقه الضرر في سيارة كانت مركونة قرب منزله (الضحية).

بودكاست عرب 48

#جرائم القتل
#محمد عماش
#جسر الزرقاء

حوارات

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تمديد اعتقال المشتبه بقتل زوجته في "نوف هجليل"
تمديد اعتقال المشتبه بقتل زوجته في "نوف هجليل"

2022-01-30

القدس: مظاهرة تضامن مع عرب النقب وضد الاقتلاع والتنكيل الإسرائيلي
القدس: مظاهرة تضامن مع عرب النقب وضد الاقتلاع والتنكيل الإسرائيلي

2022-01-30

ارتفاع في أسعار الوقود فجر الثلاثاء
ارتفاع في أسعار الوقود فجر الثلاثاء

2022-01-30

الأكثر قراءة

جنين: قتيل بجريمة إطلاق نار في السيلة الحارثية

جنين: قتيل بجريمة إطلاق نار في السيلة الحارثية

2022-01-29
حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

2022-01-29
فيلم

فيلم "أصحاب ولا أعزّ": كاشف، جارح وواقعي

2022-01-29
رسائل بينيت الواضحة

رسائل بينيت الواضحة

2022-01-29
الجريمة في المجتمع العربي: إصابة طفل برهط وشاب بجديدة المكر

الجريمة في المجتمع العربي: إصابة طفل برهط وشاب بجديدة المكر

2022-01-29