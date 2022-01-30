جسر الزرقاء: تصريح مدع ضد قاصر بقتل محمد عماش

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة اليوم، الأحد، تصريح مدع ضد قاصر (16.5 عاما) من جسر الزرقاء على خلفية ضلوعه في جريمة قتل الشاب محمد خميس عماش (34 عاما) في البلدة.

الضحية محمد خميس عماش

ومددت المحكمة اعتقال القاصر لغاية يوم 2 شباط/فبراير المقبل، ومن المزمع أن تقدم لائحة اتهام ضده خلال الأيام القادمة.

ويستدل من ملف التحقيق، أن "الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات جريمة طعن شاب (34 عاما) من جسر الزرقاء يوم 16 كانون الثاني/يناير الجاري، أسفرت عن مقتل الضحية متأثرا بجروحه الخطيرة في المستشفى، ولاحقا اعتقلت قاصرا من سكان البلدة على خلفية ضلوعه في الجريمة".

وحسب الاشتباه، فإن القاصر أقدم على طعن الضحية بعدما قام الأخير بالتنبه له على خلفية إلحاقه الضرر في سيارة كانت مركونة قرب منزله (الضحية).