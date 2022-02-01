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مصرع امرأة في حادث دهس برهط

تاريخ النشر: 01/02/2022 - 10:12

مصرع امرأة في حادث دهس برهط
رهط (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقيت فرحانة عبد الخالق عوكل أبو زيد مصرعها إثر إصابتها بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث دهس وقع بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل أن سائق سيارة، على ما يبدو، اصطدم بسيارتين في موقف للسيارات بالقرب من السوق وبمحاذاة مكتب البريد في رهط، ما تسبب بتدحرج إحداهما فدهست عابرة سبيل، في الستينيات من عمرها، وأصابتها بجروح حرجة، توفيت متأثرة بها بعد ذلك.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه جرى نقل المرأة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وأن الطواقم الطبية أعلنت ووفاتها، في وقت لاحق.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق حوادث الطرق، لقيت مديحة جبارين (38 عاما) من مدينة أم الفحم، متزوجة وأم لطفلين، مصرعها وأصيب 5 أشخاص بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، في حادث طرق وقع صباح أمس، الإثنين، على شارع رقم 6 بمساره بالقرب من مدينة باقة الغربية

هذا، ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 22 شخصا، بينهم 7 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية يوم 31 كانون الثاني/ يناير الجاري. كما تبين أن 8 ضحايا من بينهم لقوا مصارعهم دهسا.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#رهط
#النقب
#سيارات
#حوادث الدهس
#فرحانة عبد الخالق عوكل أبو زيد

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